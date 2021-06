Euro 2020, Italia a mille contro l'Austria a Wembley la vittoria vale 1,50

(Roma, 25 giugno 2021) - Per l'ottavo di domani, gli Azzurri superfavoriti contro la nazionale di Foda (a 8,50), ma occhio al brivido supplementari. Difesa azzurra ancora imbattuta, Donnarumma vola nelle scommesse sul miglior giovane.

Roma, 25 giugno 2021 – Le premesse sono perfette, i precedenti con l'Austria confortanti. Il compito dell'Italia negli ottavi di Euro 2020 è sulla carta totalmente sbilanciato a favore degli azzurri. L'appuntamento di Wembley parte dalle quote nette degli analisti Planetwin365, che per la sfida in programma domani sera valutano appena a 1,50 la vittoria nei tempi regolamentari di Mancini e a 2,22 un ulteriore successo senza subire reti. Lontanissima la nazionale del ct italo- tedesco Franco Foda, che per la prima volta si è qualificata alla fase a eliminazione diretta dei Campionati Europei. L'ultimo successo dei biancorossi contro l'Italia risale addirittura al 1960, e una vittoria a sorpresa stavolta è data a 8,50. Altrettanto decise le scelte degli scommettitori, che nel 64% dei casi hanno puntato sull'«1» azzurro, lasciando agli austriaci l'11%, mentre sul pareggio (offerto a 3,90) è andato il 25% delle preferenze.

La differenza tra le due squadre è evidente anche nelle scommesse sulla squadra che vincerà il torneo, dove l'Italia ha compiuto balzi da gigante. La Nazionale è ora seconda (a 5,75) alle spalle della Francia (4,35) e davanti a Inghilterra (7,50) e Belgio (8,00). Per l'Austria, invece, uno spazio in fondo alla lista a 151,00, al penultimo posto davanti all'Ucraina (201,00). A trovare spazio nelle quote Planetwin365 anche i giocatori di Mancini: tra tutti spicca Gigi Donnarumma, balzato al secondo posto (a 5,75) per il riconoscimento di miglior giovane, subito dietro il tedesco Havertz (4,75). Domenico Berardi si è invece fatto largo nell'elenco del "top assist", dove è a 16,00 (in questo caso il grande favorito è il belga De Bruyne, a 7,00), mentre Ciro Immobile ha dimezzato la sua quota nelle scommesse sul capocannoniere, pur con sole due partite giocate, ed è ora a 12,00 a caccia di Ronaldo e Lukaku.

Alle valutazioni "razionali" degli analisti non sfuggono gli imprevisti: per esempio, la possibilità che l'Italia trovi la vittoria solo ai supplementari (8,50) o ai rigori (11,00). Il colpo dell'Austria nell'"extra time" vale invece 21,00, quello dal dischetto si gioca a 13,00. Altro osservato speciale sarà l'arbitro inglese Taylor, con cui gli azzurri hanno subìto l'ultimo gol, l'1-1 contro l'Olanda a ottobre 2020: per i quotisti Planetwin365 i cartellini mostrati saranno almeno quattro (a 1,70), il ricorso al Var è a 3,75, mentre il rigore a favore di una delle due squadre pagherebbe 2,76.

Tra gli altri ottavi di finale spicca quello tra Belgio e Portogallo, la partita da cui uscirà la prossima avversaria dell'Italia in caso di qualificazione. Pronostico decisamente più equilibrato per il testa a testa di domenica a Siviglia, con i Diavoli Rossi a 2,52 e i lusitani a 3,07, a un soffio dalla «X» al 90', data a 3,05.

