Credem, una dei maggiori istituti di credito italiani, accede al cloud con Temenos Infinity per offrire esperienze digitali agevoli

- - Temenos Infinity consente tempi di commercializzazione rapidi per nuove esperienze di digital banking, a partire da una nuovissima app mobile per i clienti retail e PMI

- La nuova app consente a Credem di migliorare notevolmente la customer experience e di ottenere un'esperienza omnicanale di altissimo livello

GINEVRA, Svizzera, 25 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Temenos (SIX: TEMN), società di software per gli istituti bancari, ha annunciato oggi che Credito Emiliano S.p.A. (Credem), una delle 10 maggiori banche in Italia, ha reso disponibile una nuova app per dispositivi mobili, basata su Temenos Infinity, nativa su cloud, per accelerare la propria strategia di digital banking. Temenos Infinity, che opera sul cloud pubblico, renderà più rapido e facile per Credem lo sviluppo di servizi di banking digitale agevoli, personalizzati e sicuri che la aiuteranno ad attirare nuovi clienti e a promuoverne la fidelizzazione a lungo termine.

Credem ha già lanciato una nuova app per dispositivi mobili completamente rinnovata, sviluppata in soli nove mesi con Temenos Infinity. La nuova app offre una serie di funzioni di base per i clienti personali e, grazie alla velocità concessa da Temenos Infinity, sarà arricchita con nuove funzionalità in un approccio di miglioramento continuo. Tra qualche mese seguirà una versione per le piccole imprese. L'app include funzionalità che rendono facile e comodo trasferire denaro, visualizzare transazioni, controllare e gestire carte, inclusa la ricarica di carte prepagate e di cellulari, oltre ad avviare una chat istantanea con gli agenti dell'assistenza clienti o visualizzare la posizione dei bancomat più vicini.

Su un mercato italiano altamente competitivo, la nuova app di Credem con la sua interfaccia cliente e la sua user experience avanzate contribuirà a migliorare la reputazione digitale della banca e a offrire un vantaggio per competere con i maggiori istituti di credito e, in ultima analisi, aumentare la quota di mercato.

Temenos Infinity consente a Credem di creare esperienze digitali intuitive e altamente coinvolgenti utilizzando una piattaforma di sviluppo low-code. Ciò semplifica il processo, risparmiando tempo e costi. Significa anche che Credem può reimmaginare come relazionarsi con i propri clienti in modo completamente nuovo attraverso canali digitali e fisici, creando un'esperienza coerente e uniforme.

Temenos Infinity fornisce un portale al personale bancario per gestire e assistere i titolari dei conti nel loro percorso. Raccoglie tutto ciò che l'operatore ha bisogno di conoscere sul titolare del conto in una comoda interfaccia web-based, mentre il titolare del conto visualizza i dati corrispondenti sulla propria interfaccia mobile o online. Le banche che utilizzano Temenos Infinity hanno visto un aumento dell'engagement dei clienti fino al 300% sulle proprie applicazioni nel 2020, e su questo frangente baby boomer e generazione X rappresentano il segmento in più rapida crescita.

Fabio Caliceti, Responsabile dei canali digitali presso Credito Emiliano, ha commentato: "Con Temenos, siamo stati in grado di sviluppare rapidamente un'esperienza di mobile banking per competere con i migliori in Italia. Temenos Infinity ci offre la piattaforma di cui abbiamo bisogno per costruire e gestire in modo efficiente esperienze di digital banking eccezionali che rimangano al passo con le mutevoli esigenze dei clienti. È strategico per i nostri piani di crescita digitale e ci consente di creare con i nostri clienti relazioni a prova di futuro".

David Macdonald, Presidente di Temenos, ha dichiarato: "L'innovazione digitale nel settore bancario sta prosperando in Italia ed è un mercato importante per Temenos, dove abbiamo una presenza forte e crescente. Siamo quindi lieti che Credem abbia scelto la nostra piattaforma di digital banking per accelerare la propria strategia digitale. Credem ha dimostrato come Temenos Infinity possa offrire straordinarie esperienze digitali mobili in un lasso di tempo molto breve. Le aspettative dei clienti sono in costante evoluzione, ma con le continue capacità di innovazione e implementazione della piattaforma, Credem sarà sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza".

Credem sta usando Temenos Infinity sul cloud pubblico con Amazon Web Services per ottenere efficienza, sicurezza e resilienza da hyperscaler per i propri servizi di digital banking. Temenos Infinity è nativa del cloud e cloud-agnostica; è disponibile anche come offerta SaaS su The Temenos Banking Cloud.

Temenos Infinity promuove l'acquisizione di clienti e il coinvolgimento del digital banking con le sue analisi avanzate, consentendo alle istituzioni finanziarie di quintuplicare i ricavi digitali e ridurre i tempi di inserimento dei clienti del 75%. Le istituzioni finanziarie che utilizzano Temenos Infinity riferiscono un Net Promoter Score in crescita del 20%.

Temenos Infinity è utilizzata da oltre 650 banche in tutto il mondo e riconosciuta come leader di mercato nel Rapporto sulla piattaforma di Digital Banking di Omdia e come leader nell'engagement nel Digital Banking da Forrester.

A seguito del successo del lancio della sua app per dispositivi mobili, Credem prevede di sfruttare ulteriormente Temenos Infinity per migliorare la customer experience per l'internet banking nel 2021.

Informazioni su Credito Emiliano S.p.A.

Credito Emiliano S.p.A. (Credem) è una banca italiana con sede a Reggio Emilia, in Emilia-Romagna. La banca è quotata nella Borsa Italiana. Credem ha più di 6.000 dipendenti ed è presente su diversi mercati: Banca Credem (retail banking), Credem Banca d'Impresa (corporate banking), Credem Private Banking.

Informazioni su Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) è il leader mondiale nel software bancario. Oltre 3.000 banche in tutto il mondo, tra cui 41 dei 50 maggiori istituti di credito, si affidano a Temenos per elaborare le transazioni quotidiane e le interazioni con i clienti di oltre 1,2 miliardi di clienti bancari. Temenos offre un software di front office, core banking, gestione dei pagamenti e dei fondi basato su cloud nativo, cloud-agnostico e basato sull'intelligenza artificiale, che consente alle banche di offrire una customer experience agevole e omnicanale e di ottenere l'eccellenza operativa.

Il software Temenos ha dimostrato di consentire ai suoi clienti dalle migliori prestazioni di raggiungere un rapporto costo-reddito pari al 26,8%, metà della media del settore, e un rendimento del capitale pari al 29%, tre volte la media del settore. Questi clienti investono inoltre il 51% del proprio budget IT in crescita e innovazione invece che in manutenzione, ossia il doppio della media del settore, dimostrando che l'investimento delle banche nel settore IT sta aggiungendo valore tangibile alla loro attività.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.temenos.com.