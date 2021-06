I giorni d’estate ancora piu’ indimenticabili con Moby e Tirrenia: sconto del 100% per ogni passeggero accompagnato da un altro pagante

(Milano, 24.06.2021) - Milano, 24.06.2021 – Nell’estate più bella e straordinaria degli ultimi anni, che ci riporta al piacere della vita, Moby e Tirrenia non si stancano di offrire nuove opportunità ai loro passeggeri, regalando i migliori “Summer Days” di sempre.

Prenotando da oggi al 9 luglio un viaggio da effettuare da oggi al 30 settembre da e per Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba si avrà diritto allo sconto del 100 per cento sulla tariffa di passaggio ponte di un passeggero adulto (al netto di tasse, diritti e competenze), per ogni altro adulto o bambino pagante. Un’offerta rivolta a tutti: alle famiglie, ovviamente, ma anche ai nuclei di amici che vanno in vacanza insieme.

Un’offerta straordinaria, da cogliere al volo: sono le ultime disponibilità e occorre affrettarsi per godere di questa nuova festa dell’estate per i passeggeri delle Compagnie del Gruppo Onorato Armatori.

E, come sempre, con Moby e Tirrenia la convenienza non lascia mai i passeggeri, ma raddoppia sempre: l’offerta “Summer Days” infatti si somma alla possibilità per tutti coloro che prenotano per Sicilia, Sardegna o Corsica entro il 31 luglio di poter cambiare il proprio biglietto per tutte le volte che si vuole senza il pagamento di penali o anche di “sospenderlo”, con la possibilità di usufruirne entro il 31 dicembre 2022.

E i “Summer days” di Moby e Tirrenia sono al top da qualsiasi parte li si guardi: top per i servizi di bordo, top di sicurezza con il Care Manager e gli zainetti vaporizzatori di cabine e spazi comuni su ogni nave, top come numero di mete servite e top anche come comodità nella scelta delle ore in cui viaggiare, con la possibilità per molte tratte per Sardegna e Sicilia di scegliere fra il viaggio diurno e quello notturno e organizzare la propria vacanza in assoluta comodità.

Con Moby e Tirrenia i giorni dell’estate della ripartenza saranno ancora più indimenticabili.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 44 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.