Divani di tendenza: ecco le proposte moderne di DIVANOVA per l'area living

(Milano, 24 giugno 2021) - Milano, 24 giugno 2021 - Dare forma a una nuova realtà, che riscriva la concezione di salotto, aprendo le porte a nuovi paradigmi dell'abitare. Sono questi i principi da cui nasce l'innovativa collezione DIVANOVA, una proposta di divani moderni dal design elevato che prende forma dalla necessità di rispondere alle più recenti esigenze del living.

Ogni elemento della linea è infatti progettato per dare vita a nuovi modelli abitativi, offrendo una proposta altamente funzionale che ridisegna, secondo una nuova razionalità, tutti gli ambenti della zona giorno.

Il merito va alla ricerca qualitativa del brand, che punta il suo focus soprattutto sui divani personalizzabili. Modelli che si arricchiscono di luci a LED regolabili, piccole librerie ed eleganti piani d'appoggio, con moduli configurabili secondo soluzioni su misura.

Ogni proposta, inoltre, prende vita nei divani angolari, nei divani a U e nelle soluzioni king size e si completa con componenti elettroniche all'avanguardia che elevano ogni divano a modello multifunzione. È così che il living si trasforma, diventando uno spazio innovativo, che si apre alla convivialità, al relax e alle nuove esigenze del lavoro.

DIVANOVA: divani moderni ricchi di optional

La collezione DIVANOVA si compone di divani comprensivi di qualsiasi tipologia di optional. Si può optare per l'opzione letto a carrello, che dona all'imbottito una comoda penisola ideale il riposo notturno, o per un box frigo per bevande integrato, che aggiunge alla struttura due ripiani refrigeranti, porte USB e un caricatore a induzione per smartphone.

Ogni modello, naturalmente, è realizzato seguendo i più alti standard qualitativi e comprende, oltre a una struttura in legno massello con molle Bonel, un'imbottitura a freddo che offre alla seduta un comfort indiscusso.

Tuttavia, ciò che definisce in modo netto ogni divano proposto da DIVANOVA è soprattutto il design. Forti di una concezione che esalta soprattutto l'arredo contemporaneo, gli interior designer puntano sui divani moderni, nei quali la razionalità delle forme, rigorosamente ricalcata negli assetti geometrici dei braccioli, si affianca allo stile espressivo dell'imbottitura.

In ogni composizione, infatti, linee pulite e minimali si fondono con le tendenze più eleganti dell'area living, per ottenere divani dal pregio elevato, in cui ogni dettaglio è realizzato per infondere armonia all'ambiente.

Rivestimenti, colori e funzioni innovative

Le opzioni di personalizzazione offerte da DIVANOVA permettono di scegliere la tipologia del rivestimento, affinché ogni divano possa assicurare all'ambiente una nota di stile ben definita. La composizione degli imbottiti annovera, infatti, un ampio ventaglio di proposte, comprensive di pelle, similpelle, vera pelle italiana e soluzioni composite. In quest'ultimo caso, la scelta progettuale gioca sull'inserimento di due rivestimenti: uno in vera pelle, per tutelare le aree maggiormente soggette a sollecitazione, l'altro in similpelle – del tutto indistinguibile dal rivestimento principale – da riservare alle zone meno esposte all'usura.

Naturalmente, ad avere un ruolo di primo piano è anche la selezione del colore, per la quale DIVANOVA offre un'ampia palette di sfumature. Tra le altre forme di personalizzazione, c'è poi la posizione della penisola e del lato più corto del divano angolare, disponibili sia nelle configurazioni a destra sia a sinistra della struttura. In fase d'ordine è inoltre possibile scegliere fra una vasta gamma di modelli, come Asterope, il divano angolare in pelle, o Media, il divano lineare con poggiatesta che dà la possibilità di inserire la seduta relax.

In questo caso, la struttura si completa con un elemento reclinabile, regolabile nella seduta, nello schienale e nel poggiapiedi, tramite una comoda pulsantiera. Per un divano dall'assetto curato ed espressivo, è inoltre possibile inserire cuscini decor di design, realizzati con il medesimo rivestimento del divano e attraverso una pregiata cura sartoriale.

Ma, affinché la struttura sia davvero componibile e integrabile all'interno dell'ambiente, DIVANOVA fa sì che ogni soluzione possa completarsi con un pouf o un tavolino moderno in pelle coordinato, realizzato con base in legno massello, imbottitura in morbida gommapiuma e sovrastato da un'elegante lastra di vetro temperato.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.divanova.it/

