Tronsmart lancia gli auricolari Apollo Air e Apollo Air+ TrueWireless™ Stereo Plus Hybrid ANC con chip Qualcomm leader del settore e sei microfoni

Entrambi gli auricolari sono dotati di comando smart app con equalizzatore personalizzabile, comandi touch e decodifica audio adattiva aptX™ con Air+ che vanta anche caricamento wireless e rilevamento In-Ear

Fare clic per visualizzare ulteriori dettagli: https://bit.ly/2QJKjkT

SHENZHEN, Cina, 22 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Tronsmart, società specializzata in tecnologia di consumo che oggi festeggia il suo 8° anno di attività, è lieta di annunciare l'arrivo sul mercato dei suoi auricolari Apollo Air e Apollo Air+ TrueWireless™ Stereo Plus Hybrid ANC. Entrambi i modelli presentano il chip Qualcomm QCC3046 leader del settore e offrono la cancellazione attiva ibrida del rumore a frequenza completa di 35 dB. Per festeggiare il suo compleanno, Tronsmart sta distribuendo una serie di premi, tra cui il principale è una box tecnologica del valore di più di $500, oltre a premi aggiuntivi, compresi questi auricolari e sconti qui.

I nuovi auricolari Apollo presentano entrambi la cancellazione ibrida del rumore ANC che elimina fino a 35 dB in frequenze basse, medie e alte. Sono disponibili tre modalità ANC: cancellazione del rumore cVc 8.0 che consente agli utenti di concentrarsi sulla musica, ANC off per ascoltare la musica senza essere completamente isolati per cui gli auricolari semplicemente bloccano il rumore e la modalità ambiente, che potenzia i rumori ambientali esterni, ideale per il ciclismo o la corsa, e garantisce la massima sicurezza e percezione dell'ambiente esterno.

Gli auricolari sono dotati di sei microfoni, tra cui due feed forward, due feedback e due talk, per un'eccezionale esperienza di cancellazione del rumore a 360°. Il microfono feedback riduce i rumori in un ristretto intervallo di frequenze mentre il microfono feedforward riduce i rumori in un più ampio intervallo di frequenze.

Il chip QCC3046 di Qualcomm con decodifica audio aptX, componente di punta, consente una trasmissione più rapida e una minore latenza, mentre la tecnologia di trasmissione sincrona avanzata TWS+ è diversa dalla maggior parte degli auricolari presenti sul mercato. Nei prodotti della concorrenza l'auricolare principale riceve prima il segnale dal cellulare e poi lo trasferisce a quello secondario causando un ritardo nel suono. Con TWS+, entrambi gli auricolari ricevono il segnale dal telefono contemporaneamente, con una latenza zero tra i due elementi. La tecnologia Qualcomm® aptX™ è un'altra caratteristica di entrambi gli auricolari con la versione aptX™ Adaptive per il modello Apollo Air+ che garantisce un audio ininterrotto ad alta risoluzione.

Entrambi gli auricolari vantano la più recente tecnologia Bluetooth 5.2 per una trasmissione del segnale più veloce e uno streaming musicale impeccabile. Sono inclusi anche driver in grafene personalizzati per un'eccellente qualità del suono mentre la classe IP45 garantisce la riproduzione di contenuti musicali sotto la pioggia, a contatto con il sudore e la polvere.

Una fantastica caratteristica di entrambi gli auricolari è il comando smart App in cui gli utenti hanno la possibilità di personalizzare l'equalizzatore in base alle loro esigenze specifiche utilizzando l'App Tronsmart collegata. Le funzioni aggiuntive dell'app consentono agli utenti di personalizzare i comandi touch sugli auricolari per soddisfare le loro esigenze.

Caratteristiche aggiuntive di Apollo Air+

Apollo Air+ di Tronsmart dispone di interessanti caratteristiche aggiuntive. Oltre alle fantastiche funzioni sopra descritte, Air+ mette in pausa la musica quando gli auricolari vengono rimossi dall'orecchio grazie alla funzione di rilevamento istantaneo In-Ear che li rende estremamente comodi da usare in movimento o in ufficio. Il modello Apollo Air+ può anche essere caricato in modalità wireless su basi di ricarica compatibili, in modo da avere il dispositivo sempre pronto all'uso.

Informazioni su Tronsmart

Fondata nel 2013 (festeggia a giugno il suo 8° anno di attività), Tronsmart è un marchio tecnologico che progetta e produce accessori tecnologici di livello mondiale raccomandati da Qualcomm, Forbes, Yahoo e da molte altre grandi aziende e media. Nel 2018 ha assoldato Luis Suarez come ambasciatore ufficiale. L'azienda è cresciuta rapidamente e vende i suoi prodotti in oltre 70 Paesi in molte regioni, tra cui Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente e Asia, e ha oltre 40 brevetti, tra cui la tecnologia SoundPulse®. Il valore principale di Tronsmart è rendere la vita più semplice fornendo ai clienti prodotti altamente tecnologici, di alta qualità e ad alte prestazioni.

Fare clic qui per visualizzare il percorso di sviluppo dei prodotti di Tronsmart

Contatti:

Alais Wang+86-18603824752alais@tronsmart.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535614/Tronsmart_Apollo_Air_Air__Hybrid_ANC_Earbuds.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1535613/Tronsmart_Apollo_Air_series_earbuds_designed_modes_switching_usage_scenarios.jpg