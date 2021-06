"La campana della Pace, dei Ladini, delle Minoranze nel mondo" Inaugurazione 24 giugno 2021

(San Giovanni di Fassa 22 giugno 2021) - San Giovanni di Fassa 22 giugno 2021.Il 24 giugno 2021, festa del patrono del nuovo Comune di San Giovanni di Fassa, (Comune promosso dall’allora Sindaco Leopoldo Rizzi fondendo Vigo e Pozza) verrà inaugurata la “Campana della Pace, dei Ladini, delle Minoranze nel Mondo”, inaugura il Sindaco Giulio Rizzi, Interviene il Promotore della Campana, dr Leopoldo Rizzi, già Sindaco di Vigo di Fassa, Autorità ed il Prof. Fausto Pocar, che ha scritto la risoluzione ONU n 47/135 del 1992 sui diritti delle minoranze nel mondo

Saranno presenti

- il Prof. Fausto Pocar il cui prestigio e ruolo è noto in campo internazionale soprattutto nel campo dei diritti umanitari (VEDI LINK https://it.wikipedia.org/wiki/Fausto_Pocar )

1. il dr David Orozco per l’Ambasciata USA a Roma

2. l’Ambasciatore Lamberto Zanier, già presente in data 8 maggio 2019 in Vaticano, quando il Santo Padre ha benedetto la campana, nell’occasione come “Segretario Generale OSCE ha concesso il patrocinio e inviato messaggio di plauso per l’iniziativa (documento presente nella documentazione allegata alla prima richiesta)

Sono giunti messaggi dai Ministeri e dalle più alte Istituzioni per l’occasione e si attendono messaggi di appoggio e sostegno all’iniziativa dall’Ambasciata Russa di Milano, da quella USA A Roma e dall’ONU - Ginevra

Il Programma della giornata del 24 giugno 2021 prevede:

3. COMUNE di SEN JAN DI FASSA -Vigo di Fassa, ore 10,00, località “Ciaslir” dove c’è il Cimitero di Guerra Austro Ungarico (guerra 1914 -1918):

4. h. 10,00 Santa Messa e benedizione della Campana

5. h. 10.30 Sindaco Giulio Florian: “Ringraziamenti”

6. h. 10.45 Leopoldo Rizzi, Promotore della campana, già Sindaco di Vigo: “Simboli e significati presenti sulla campana”

7. h. 11.00 Prof fausto Pocar: “La risoluzione ONU n 47/135 del 1992 sui diritti delle minoranze nel mondo”

8. h. 11.30 altri interventi istituzionali

9. h. 12.00 breve concerto della banda di Vigo di Fassa

10. h. 13.00 pranzo

11. h. 14.30 saluti e commiato