L'Oréal Paris sostiene il ruolo delle donne nel cinema con il lancio del suo premio inaugurale "Lights On Women" per premiare una promettente cineasta

CANNES, Francia, 22 giugno 2021 /PRNewswire/ -- In occasione del 74esimo Festival di Cannes, L'Oréal Paris annuncia il lancio del premio "Lights On Women" che onorerà una cineasta emergente in collaborazione con il concorso Cortometraggi del Festival di Cannes. La vincitrice sarà scelta da una selezione del concorso cortometraggi del Festival di Cannes e dai programmi di cortometraggi delle scuole internazionali di cinema. La scelta finale sarà decisa e annunciata dal Premio Oscar e Ambasciatrice L'Oréal ParisKate Winslet - prima giurata del Premio - durante una cerimonia speciale di premiazione alla cena Jeune Cinéma che si terrà il 16 luglio a Cannes.

L'Oréal Paris lancia un premio dedicato alle registe di cortometraggi femminili per dare alle donne di talento un impatto positivo sul futuro dell'industria cinematograficaCome Partner Ufficiale del Festival di Cannes da oltre 24 anni, L'Oréal Paris è sempre stato un brand femminista che sostiene l'emancipazione femminile, in particolare nel mondo del cinema, grazie al rapporto privilegiato con attrici iconiche che incarnano i valori del brand.

Ora L'Oréal Paris va oltre questo impegno, lanciando un premio dedicato alle donne che lavorano nel mondo del cinema.

I cortometraggi, grazie al loro format flessibile e con barriere di ingresso relativamente basse, sono stati a lungo considerati il futuro dell'industria cinematografica; in quanto tale, questo premio incoraggerà le registe promettenti a perseguire le proprie ambizioni creative e fornirà finanziamenti che consentiranno alle donne di superare gli ostacoli che incontrano.

"Questa entusiasmante collaborazione con L'Oréal Paris rappresenta una naturale estensione del sostegno continuo del brand al Festival di Cannes e alla più ampia comunità cinematografica", afferma Thierry Frémaux, Direttore del Festival Internazionale del Cinema di Cannes. "Il premio Lights On Women offrirà un'opportunità tanto necessaria per onorare un'autrice meritevole e si allinea con l'impegno più ampio del concorso Short Films e dei programmi di cortometraggi nelle scuole internazionali per riconoscere il talento femminile di domani", conclude Thierry Frémaux.

Una forte e urgente necessità di correggere lo squilibrio di genere all'interno dell'industria cinematograficaLa sottorappresentanza delle donne nel cinema è un problema importante all'interno dell'industria creativa, con solo il 10,7% di registe a Hollywood nel 2019*. Inoltre, solo il 21,3% dei cortometraggi è diretto da donne e solo 7 donne sono state nominate come miglior regista agli Academy Awards*.

Alla luce di questi numeri, la necessità di ridurre i pregiudizi e raggiungere un maggiore equilibrio di genere è tanto evidente quanto urgente.

Un riconoscimento unico ideato per guidare la creatività e l'empowermentLa vincitrice del premio Lights On Women riceverà un sostegno finanziario fino a 30.000€. Questo riconoscimento offrirà alla vincitrice anche grande visibilità e avrà accesso ad una "sorellanza" di talenti cinematografici.

"L'Oréal Paris è un brand femminile e femminista che incoraggia e sostiene le donne; crediamo nella capacità delle donne di superare le barriere e di avere un impatto sociale positivo a lungo termine all'interno delle proprie comunità", afferma Delphine Viguier-Hovasse, Presidente Globale L'Oréal Paris.

"La significativa sottorappresentanza delle donne nel mondo del cinema richiede un supporto su larga scala e sono orgogliosa di mettere a disposizione le risorse di L'Oréal Paris per difendere la visibilità delle donne con l'aiuto delle incredibili attrici che rappresentano il nostro brand. Credo fermamente nella difesa delle donne di talento e nel dare loro spazio per brillare", conclude Delphine Viguier-Hovasse.

L'attrice Kate Winslet aggiunge: "Che onore presiedere come giurata a questo straordinario riconoscimento per le registe e avere l'opportunità di celebrare un talento così incredibile. È essenziale lavorare insieme come comunità per perseguire la parità di genere all'interno del nostro settore e sono lieta di collaborare con la famiglia L'Oréal Paris in questa importante iniziativa".

