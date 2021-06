Kaspersky aggiorna la sua soluzione VPN Secure Connection, da oggi più veloce e sicura

(Adnkronos) -

Milano, 22 giugno 2021. Kaspersky ha migliorato e ampliato l'elenco delle funzionalità disponibili per la soluzione VPN Secure Connection. Con il nuovo aggiornamento, la funzionalità Kill Switch, che permette ai clienti di navigare in sicurezza e li protegge da rischiose interruzioni di rete, è da oggi disponibile per iOS. Kaspersky, inoltre, ha ampliato l'elenco dei servizi di streaming disponibili, la lista di aree geografiche che gli utenti possono scegliere per reindirizzare il loro traffico e anche il numero di server.

A seguito della pandemia di COVID-19, le persone trascorrono più tempo a casa e utilizzano con maggiore frequenza i propri dispositivi. Secondo uno studio condotto da DoubleVerify, il tempo dedicato ogni giorno al consumo di contenuti online è raddoppiato a livello globale dall'inizio della pandemia, passando da una media di 3 ore e 17 minuti a 6 ore e 59 minuti. Al contempo, i servizi di streaming stanno cominciando a differenziare i contenuti per area geografica, il che significa che gli utenti di regioni diverse potrebbero non avere accesso a notizie importanti e ad altri contenuti. Questo ha determinato la crescente popolarità dei servizi VPN (1).

La funzionalità Kill Switch è ora disponibile anche su iOS

Kill Switch è una funzionalità di sicurezza VPN che interrompe automaticamente la connessione internet dell'utente nel caso in cui la VPN venga disattivata, assicurando che la privacy digitale dell'utente non venga compromessa e prevenendo la perdita di dati. Grazie a questa funzionalità, le informazioni delle attività online degli utenti sono protette da terze parti.

Kill Switch è ora disponibile per iOS, pertanto i dati personali di un cliente sono protetti sulle quattro piattaforme principali: Mac, Windows, Android e iOS. La funzionalità è disponibile per gli utenti con un abbonamento premium.

Più aree geografiche supportate e migliore qualità della comunicazione

Al fine di ampliare la disponibilità del servizio per gli utenti a livello globale, Kaspersky sta costantemente espandendo il numero di Paesi supportati. La VPN Secure Connection di Kaspersky conta ora una rete di oltre 2.000 server in più di 53 aree geografiche, ed è disponibile in tutti i continenti tranne l'Antartide. Kaspersky dispone di almeno un server fisico in ogni località, il che ha permesso all'azienda di migliorare la stabilità della rete e fornire agli utenti una connessione internet veloce e di alta qualità.

Nel 2021, Kaspersky ha aggiunto 19 nuove aree alla lista delle località supportate, infatti, Kaspersky VPN Secure Connection può attualmente connettersi da 53 località in tutto il mondo. L’azienda sta lavorando per portare la copertura a più di 70 Paesi entro l'anno.

Nuovi servizi di streaming disponibili e un numero maggiore di Paesi supportati per Netflix

Gli aggiornamenti principali includono anche l'accesso ai contenuti locali. Per offrire all’utente un’esperienza migliore e fornire l'accesso a notizie e informazioni importanti, la VPN SecureConnection di Kaspersky rende disponibili i contenuti degli Stati Uniti su piattaforme di streaming come Hulu, Disney+ e Amazon Prime Video, mentre i contenuti del Regno Unito sono disponibili su BBC iPlayer. Se il catalogo locale non è supportato a causa delle restrizioni geografiche, l'utente ha accesso alla directory USA per Netflix/Hulu/Amazon Prime/Disney+ e alla directory GB per BBC iPlayer.

Il team di Kaspersky ha anche ampliato la lista dei Paesi supportati per Netflix. La piattaforma distreaming è ora disponibile anche per gli utenti in Germania e Giappone. Di conseguenza, i clienti possono guardare i loro film preferiti, spettacoli e programmi sportivi in modo privato, sicuro e senza throttling.

“Oggi assistiamo a un rapido incremento della raccolta di volumi sempre maggiori di dati, anche diversi tra loro. Questo ha indotto gli utenti a preoccuparsi della loro sicurezza e della privacy. Uno dei modi migliori per proteggere i propri dati, spesso memorizzati online, e per impedire l’accesso alle informazioni personali a servizi di terze parti, è utilizzare una VPN mentre si naviga su Internet. Kaspersky migliora costantemente i propri i prodotti, come ad esempio Kaspersky VPN Secure Connection, per rafforzare il livello di privacy degli utenti. La versione aggiornata della soluzione permette agli utenti di proteggere i loro dati personali su tutte le piattaforme mentre utilizzano servizi e siti di ogni area geografica", ha dichiarato Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing di Kaspersky.

La soluzione è disponibile in versione gratuita o premium. Maggiori informazioni sul download o l’acquisto della nuova versione di Kaspersky VPN Secure Connection sono disponibili a questo link.

(1) Secondo quanto emerso dall'indagine di Research and Markets, il mercato delle reti private virtuali (VPN) è stato valutato a 26,9 miliardi di dollari nel 2020, e si stima che raggiungerà un valore di 68,2 miliardi di dollari entro il 2026, registrando un CAGR del 16,8% nel periodo di previsione 2020 - 2026.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

