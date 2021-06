illimity approva il Piano Strategico 2021-25

- MILANO, Italia, June 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire

REDDITIVITÀ SIGINFICATIVA E SOSTENIBILE

ROBUSTA PATRIMONIALIZZAZIONE INCLUSO FLUSSO DI DIVIDENDI

ALLEANZA STRATEGICA CON IL GRUPPO ION Siglato accordo di licenza su piattaforma IT di illimity che genererà 90 milioni di euro di ricavi entro il 2025

Accordo di collaborazione a largo spettro sancito anche da una partecipazione complessiva sino al 9,99% del capitale sociale di illimity da ottenersi attraverso un aumento di capitale riservato al Gruppo ION per 5,75 milioni di azioni ordinarie oltre a warrant per ulteriori 2,4 milioni di azioni

Deliberata la convocazione dell’assemblea straordinaria per il 29 luglio 2021 ai fini delle deliberazioni di aumento di capitale

Nasce B-ILTY, prima banca diretta al servizio delle piccole imprese: avvio entro il quarto trimestre 2021

Nuova Hype: avvio entro il terzo trimestre 2021

1 Rapporto tra utile netto e patrimonio medio netto. Numeri arrotondati.

2 In ipotesi che le attuali limitazioni al pagamento di dividendi disposte dalla BCE sino al 30 settembre 2021 non vengano confermate.

Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) riunitosi ieri sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato il Piano Strategico del Gruppo illimity per il periodo 2021-25 (il “Piano”).

Il Piano è basato su solidi risultati acquisiti, primo tra tutti la redditività già raggiunta sul capitale (ROE3) di circa l’8% al primo trimestre 2021 e attesa al 10% per il 2021, con un utile netto previsto tra 60 e 70 milioni di euro, a fronte di un profilo di rischio contenuto e una robusta patrimonializzazione

I risultati raggiunti si basano su alcune scelte strategiche che si sono dimostrate corrette:

3 Rapporto tra utile netto di periodo e patrimonio medio netto. Dato annualizzato.

4 Dati Banca d’Italia - ”Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori” – Periodo dicembre 2020.

56Fonte: Stime basate su fonti varie di mercato (tra le altre Banca d'Italia e PwC). Le stime si riferiscono all'intero mercato delle transazioni in crediti deteriorati in quanto non sono disponibili proiezioni puntuali sul solo segmento delle PMI.

