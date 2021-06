FINAL FANTASY® IX verrà adattato in una serie animata per la prima volta

PARIGI, 22 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Cyber Group Studios, il maggior produttore/distributore internazionale di serie animate e creatore di brand di intrattenimento per ragazzi e famiglie, ha annunciato oggi di aver stipulato un contratto di opzione esclusivo con Square Enix Co., Ltd. per il primissimo adattamento in una serie animata del grande classico FINAL FANTASY® IX.

Cyber Group Studios, che produrrà la serie nei suoi studi di Parigi e Roubaix (Francia), si occuperà inoltre della distribuzione mondiale e delle attività di licenza.

Basata sul tanto amato FINAL FANTASY® IX, questa serie animata di avventura è destinata principalmente ad un pubblico di ragazzi di 8-13 anni e di famiglie per rispettare il co-viewing. Ma si rivolgerà e piacerà anche ai videogiocatori, con un adattamento che conserverà l'universo del gioco sotto la supervisione di Square Enix, ma includerà alcuni importanti valori della produzione e dell'intrattenimento.

«Siamo onorati ed entusiasti di poter partecipare insieme ai nostri amici di Square Enix a questa grande avventura» hanno dichiarato Pierre Sissmann, presidente del CdA e CEO di Cyber Group Studio, e Dominique Bourse, direttore operativo, il quale ha aggiunto: «Poter raggiungere per la prima volta con una serie animata centinaia di milioni di fan in tutto il mondo, oltre che un nuovo pubblico formato sia da ragazzi che da adulti, è una grandissima sfida che ci riempie di orgoglio. È un sogno che si avvera per i nostri team in Francia e Stati Uniti, e già non vediamo l'ora di creare un'opera di intrattenimento grandiosa nel rispetto di questo fantastico brand».

Informazioni su Cyber Group Studios:

Cyber Group Studios è uno dei principali produttori e distributori di serie animate e creatore di brand di intrattenimento a livello globale per ragazzi e famiglie di tutto il mondo. Fondata nel 2005 e con circa 150 collaboratori, l'azienda ha uffici a Parigi (Francia) e Los Angeles (Stati Uniti), studi a Parigi e Roubaix (Francia) e partnership strategiche in Russia e in Cina. Cyber Group Studios crea e promuove contenuti per emittenti, piattaforme digitali, teatri e B2C (home entertainment, giochi interattivi, beni di consumo). Grazie alla dedizione per la gestione di contenuti in grado di fare presa su ragazzi e famiglie su scala mondiale, Cyber Group Studios ha ottenuto molteplici riconoscimenti internazionali. Per ulteriori informazioni, consultare il sito: www.cybergroupstudios.com

