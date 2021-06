Farmacia Europea: con le recensioni positive è boom del fatturato

(Castellammare di Stabia 17 giugno 2021) - Castellammare di Stabia, 17 giugno 2021. La pandemia di Covid-19 ha costretto molti italiani a rimanere in casa per diversi mesi nell’ultimo anno, soprattutto le persone più vulnerabili.

In questo scenario complesso le farmacie hanno continuato a garantire un servizio essenziale, inoltre grazie ai canali di vendita online hanno consentito a migliaia di persone di acquistare farmaci da banco e altri prodotti indispensabili attraverso il web, in modo sicuro ed efficiente.

Nel contesto attuale Farmacia Europea si è distinta per l’eccellente servizio proposto ai clienti, guadagnandosi la fiducia dei consumatori attraverso un approccio incentrato sulla soddisfazione delle esigenze delle persone: non stupisce, dunque, il boom del fatturato registrato da questo e-commerce farmaceutico.

Il segreto del successo imprenditoriale è legato all’attenzione dedicata ad ogni cliente, per assicurare anche online quella professionalità unica che ha sempre distinto le farmacie italiane. D’altronde, i risultati parlano chiaro, dal forte incremento di utenti sul portale di e-pharmacy alla netta crescita dei volumi di vendita.

La testimonianza diretta sono i punteggi altissimi ricevuti daFarmacia Europea tramite le recensioni dei clienti, come certificato dalle più importanti piattaforme specializzate indipendenti come Feedaty, dove la farmacia online è stata premiata con un apprezzamento del 99,6%.

La proposta di Farmacia Europea: trasparenza, qualità e convenienza

Per distinguersi in un mercato come quello delle farmacie virtuali è necessario offrire un servizio impeccabile, conquistando la stima degli utenti garantendo la massima affidabilità, mettendo sempre al primo posto le necessità dei clienti.

Farmacia Europea offre, innanzitutto, un vasto catalogo di prodotti di qualità, selezionati con cura da farmacisti altamente qualificati con anni di esperienza in questo campo e una profonda conoscenza delle aziende, dei prodotti e delle esigenze delle persone.

All’interno dello store farmaceutico si possono trovare farmaci da banco, prodotti di cosmesi, dispositivi elettromedicali, integratori e articoli per l’igiene personale scelti tra le proposte delle migliori aziende del settore.

Inoltre, viene messo a disposizione un servizio di spedizione gratuita per ordini sopra i 19,99 euro, tra gli importi più bassi nel campo dell’e-pharmacy, per usufruire della spedizione inclusa nel prezzo a partire da appena 20 euro di acquisti, realizzata con un corriere espresso per consentire ai clienti ricevere i prodotti in pochissimo tempo.

Allo stesso modo, è possibile beneficiare di un efficiente e professionale servizio clienti, condizioni di vendita trasparenti, ampie soluzioni di pagamento tra cui anche PayPal e ovviamente prezzi competitivi, per consentire a tutti di comprare prodotti di qualità a costi accessibili.

Da farmacia leader sul territorio a e-commerce per la vendita online

Farmacisti da 3 generazioni, la storia della famiglia De Angelis nasce nel 1974 e si caratterizza da subito per l'organizzazione efficiente della propria farmacia e per il vasto assortimento di prodotti offerti. Sulla traccia dei fondatori la seconda generazione, negli anni 90, sviluppa un laboratorio di produzione galenica e fonda il primo reparto di prodotti per celiaci oltre ad arricchire l'offerta con prodotti di dermocosmesi.

Nel 2000 la svolta, la nascita di "Plinio Group" con l'apertura del primo centro medico estetico, ai quali se ne affiancheranno altri 2 negli anni successivi, tutti con un unico obiettivo: prestare al paziente un'attenzione a 360 gradi.

Dal 2015 Farmacia Europea si caratterizza sempre più come farmacia di servizi e nel 2019, con l'arrivo della terza generazione ed in particolare del dottor Gennaro l'azienda si apre all'e-commerce acquisendo una dimensione nazionale grazie alla possibilità di fornire prodotti in tutta Italia attraverso il web. Futuro, progresso e digitalizzazione sono le parole chiave; Europa è l'obiettivo futuro di Farmacia Europea.

Farmacie online: non solo acquisti ma anche informazione di qualità

A differenza di altri tipo di store online, particolarmente incentrati sulla vendita e il tasso di conversione, gli e-shop delle migliori farmacie online si distinguono per la qualità dell’informazione fornita agli utenti.

Non è raro trovare risorse davvero utili sui portali web farmaceutici, un approccio che permette alle persone di conoscere i principali disturbi da trattare con farmaci da banco e prodotti per la salute e il benessere, oppure scoprire come prevenire alcuni malanni di stagione e cattivi abitudini nello stile di vita o nell’alimentazione.

Anche in questo ambito, Farmacia Europea è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano, soprattutto grazie a un blog molto curato in grado di aumentare in modo esponenziale i lettori online negli ultimi anni.

All’interno sono disponibili consigli, approfondimenti, suggerimenti e spiegazioni davvero utili in tantissimi contesti, per capire ad esempio quali prodotti preferire per una corretta protezione della pelle dai rischi dell’esposizione al sole, oppure come mantenere la pelle sana anche durante il lockdown.

La comunicazione online è presente anche sui social, con canali ufficiali su Instagram, Pinterest e Facebook che consentono di mantenere un’interazione forte e personalizzata attraverso il web.

Tutto ciò è supportato dalla sicurezza di una farmacia autorizzata e monitorata dal Ministero della Salute, da sempre attenta alla tutela dei propri clienti, come del resto dimostra il giudizio positivo riconosciuto dagli utenti nei confronti di Farmacia Europea.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.farmaciaeuropea.it/

Castellammare di Stabia (Napoli)

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl per MGvision