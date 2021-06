Acquistare casa a Milano: i quartieri più consigliati

(Milano 16 giugno 2021) - Milano, 16 Giugno 2021. Hai deciso di acquistare casa a Milano per poi metterla a rendita a trarne un profitto sul lungo periodo? Allora ti conviene prestare attenzione alla zona in cui si trova l’immobile, perché la sua ubicazione fa una grandissima differenza. A Milano ci sono infatti quartieri decisamente più rinomati di altri, il che significa che trovare dei potenziali acquirenti o affittuari in tali contesti è molto più facile. Al contrario, nella city ci sono aree meno appetibili e gettonate, in cui si possono acquistare case ad un prezzo inferiore ma se lo scopo è quello di metterle a rendita il rischio è sicuramente maggiore. Se dunque di case e appartamenti in vendita a Milano ce ne sono moltissimi, per evitare di compiere un investimento sbagliato conviene prima di tutto capire quali siano i quartieri migliori. Scopriamoli subito insieme.

# Centro storico di Milano

Naturalmente, tra le migliori zone della città troviamo il centro storico: il cuore pulsante di Milano, ma anche quello più suggestivo ed antico, un vero e proprio spettacolo per gli occhi. Acquistare un immobile da queste parti non è di certo economico, anzi, visto che parliamo della zona più cara. Se però l’obiettivo è quello di compiere un investimento, vale la pena prendere in considerazione anche gli appartamenti ubicati nel centro storico. Il loro valore infatti non rischia di abbassarsi come può accadere invece in altre zone e questo è un fattore da non sottovalutare. Inoltre, se l’intenzione è quella di affittare l’immobile ai turisti, nel centro storico si può osare con tariffe abbastanza alte e si rientra facilmente nell’investimento iniziale.

# Quartiere Isola

Dopo la riqualificazione avvenuta alcuni anni fa, il quartiere Isola è diventato uno dei più ambiti di Milano e merita dunque di essere preso in considerazione per un investimento perché in futuro gli appartamenti in questa zona saranno sempre più richiesti. D’altronde, siamo piuttosto vicini al centro storico, che si riesce a raggiungere anche a piedi senza essere costretti a prendere l’auto. I servizi ci sono tutti ed i collegamenti sono ottimali, quindi acquistare casa nel quartiere Isola è senza dubbio un’ottima idea, anche a scopo investimento.

# Quartiere Tibaldi – Bocconi

Altro ottimo quartiere per un investimento immobiliare è Tibaldi-Bocconi, che di certo non è tra i più economici ma permette di ottenere interessanti profitti. Siamo infatti in una zona molto frequentata e richiesta, sia dagli studenti che frequentano l’omonima università sia dagli uomini d’affari. Qui infatti sorgono numerosi uffici di grosse aziende, il contesto urbanistico è molto curato e si trovano appartamenti di alto livello da poter affittare a cifre anche piuttosto alte.

# CityLife – Tre Torri

Assolutamente da prendere in considerazione per un investimento immobiliare è anche il quartiere Tre Torri, dove sorge il famosissimo CityLife. L’area inn di Milano, dove vivono anche alcuni influencer e personaggi dello spettacolo e non mancano gli spazi verdi, pur rimanendo in una zona comoda e ben servita, ricca di qualsiasi servizio possibile ed immaginabile. Tre Torri è un quartiere destinato a riscuotere un grandissimo successo anche nei prossimi anni.

