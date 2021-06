Vection accelera l'espansione europea tramite acquisizione strategica

PERTH, Australia, 15 giugno 2021 /PRNewswire/ -- La società di software real-time Vection Technologies Ltd (ASX: VR1) ha firmato un accordo vincolante per acquisire JMC Group, società tecnologica Europea e partner Platinum ed OEM di DELL.

JMC è una società tecnologica che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni tecnologiche aziendali integrate di alto livello per l'Industria 4.0, sostenute da una forte conoscenza della realtà virtuale e della realtà aumentata (XR), Internet of Things (IoT), Intelligenza Artificiale (AI) e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT).

Questa acquisizione accelererà l'espansione di Vection nella regione Europea, Medio Orientale e Africana (EMEA), integrando ulteriormente il suo portafoglio XR con IoT, AI e ICT verso una suite di prodotti a 360° per l'Industria 4.0. La forte storia di crescita di JMC fornirà una base più solida per il gruppo combinato sostenendo ulteriormente la crescita all'interno della regione EMEA.

Gianmarco Biagi, amministratore delegato di Vection Technologies, ha commentato che questa transazione rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita verticale dell'azienda per assistere le aziende nei loro piani di trasformazione digitale tramite soluzioni XR integrate di nuova generazione.

"L'executive team di Vection aderisce alla dichiarata strategia di crescita per affermarsi come azienda tecnologica globale con una solida base di XR, profondamente integrata con tecnologie abilitanti innovative (inclusa l'intelligenza artificiale) e forti competenze verticali. Attraverso questa acquisizione otteniamo un significativo vantaggio tecnologico e geografico e l'aggiunta di management chiave all'interno della regione europea, sbloccando significative opportunità di crescita globale per la Società. Rimaniamo concentrati sul completamento della nostra strategia 2021 di M&A attraverso l'espansione negli Stati Uniti, mentre progrediamo sui nostri obiettivi commerciali precedentemente dichiarati".

Nel commentare l'acquisizione, il fondatore e CEO di JMC, Jacopo Merli, ha dichiarato: "condividiamo la visione globale di Vection di integrazione delle tecnologie di nuova generazione con l'XR per consentire alle aziende di fare il salto verso la quarta rivoluzione industriale. Siamo davvero entusiasti di perseguire questa opportunità e di far crescere il business combinato in tutta la regione EMEA ed oltreoceano nei prossimi mesi".

About Vection Technologies: Vection Technologies Ltd (ASX: VR1) è una società multinazionale di software che si occupa di tecnologie in real-time per la trasformazione digitale delle aziende industriali. Attraverso una combinazione di soluzioni 3D, di Realtà Virtuale, Realtà Aumenta, IoT Industriale e CAD, Vection Technologies aiuta le aziende e le organizzazioni ad innovare, collaborare e creare valore. Per maggiori informazioni prego visitare i siti web della Società: vection.com.au mindeskvr.com blankcanvas.studio