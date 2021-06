L'azienda biotech cinese Vazyme presenterà al Medlab una gamma completa di test per il COVID-19

DUBAI, EAU, 14 giugno 2021 /PRNewswire/ -- L'azienda biotech cinese Vazyme presenterà una ricca gamma di prodotti al Medlab Middle East 2021, una delle principali esposizioni dedicate ai laboratori medici in contemporanea con Arab Health. L'evento (a cui si potrà partecipare di persona) si terrà dal 21 al 24 giugno 2021 al Dubai World Trade Centre. La serie di prodotti, tra cui lo strumento di estrazione automatica degli acidi nucleici, il kit per l'individuazione dell'antigene (mediante oro colloidale) per la sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), il kit per la determinazione degli anticorpi a seguito della vaccinazione e gli analizzatori immunitari mediante fluorescenza con punti quantici, sarà esposta allo stand n. Z5.D40.

Medlab è diventata un'esposizione di fama mondiale dedicata ai laboratori medici e una fiera di riferimento a livello internazionale per il settore della diagnostica in vitro. Solo lo scorso anno, l'evento ha attirato oltre 23.000 operatori commerciali, sanitari e di laboratorio provenienti da oltre 140 Paesi e regioni di tutto il mondo. All'edizione di quest'anno parteciperanno più di 650 aziende leader di oltre 40 Paesi e regioni.

Vazyme, uno dei pochi produttori innovativi cinesi orientati alle attività di ricerca e sviluppo con capacità di sviluppo in-house di tecnologie a monte e di produzione di prodotti finiti, intende esporre all'evento molte delle sue offerte chiave, tra cui le soluzioni di test per il COVID-19, unitamente ai suoi strumenti brevettati per la diagnostica in vitro. Si prevede che la gamma di prodotti esposti avrà un ruolo importante nel promuovere il mantenimento della salute e nell'impedire e contenere l'ulteriore diffusione del COVID-19.

Tra i principali prodotti di Vazyme in evidenza ricordiamo:

Kit per il rilevamento del COVID-19:

Reagenti per la ricerca:

Forte della solida professionalità nelle attività di ricerca e sviluppo e delle notevoli competenze tecnologiche, Vazyme è impegnata a prevenire e contenere la diffusione del COVID-19. Dopo lo scoppio della pandemia, l'azienda ha completato rapidamente la ricerca e lo sviluppo di materie prime per i reagenti diagnostici basati sugli acidi nucleici e ha notevolmente migliorato la sensibilità e la specificità dei kit per il rilevamento, fornendo nel contempo ai produttori di reagenti materie prime che possono essere utilizzate per produrre oltre 500 milioni di kit diagnostici. Inoltre, il team R&S ha sviluppato con successo un kit per l'individuazione degli anticorpi basato sulla principale piattaforma tecnologica generica dell'azienda e che mostra i risultati entro dieci minuti. Ad oggi, Vazyme ha esportato nel mondo oltre 30 milioni di reagenti per la determinazione. L'azienda ha inoltre introdotto un kit per il test dell'antigene che migliora ulteriormente l'efficienza di individuazione prima di lanciare i kit per l'individuazione degli anticorpi neutralizzanti e per la determinazione degli anticorpi IgG anti-proteina RBD, utilizzati per valutare l'efficacia dei vaccini già disponibili sul mercato e contribuire allo sviluppo di nuovi vaccini più efficaci.

Vazyme ha contribuito notevolmente alla prevenzione e al controllo della pandemia. In particolare, l'azienda ha offerto soluzioni di test per il COVID-19 a 19 Paesi e regioni in tutto il mondo dopo aver ricevuto l'approvazione delle rispettive autorità di sorveglianza quali, tra le altre, la britannica Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), la russa GOST, la brasiliana ANVISA e la Food and Drug Authority indonesiana.

Per espandere ulteriormente la propria attività sui mercati mondiali, Vazyme prevede di ampliare ulteriormente il proprio portafoglio di prodotti per la diagnostica in vitro aumentando gli investimenti nello sviluppo di soluzioni innovative.

Informazioni sullo stand Vazyme

Data (Esposizione in presenza): 21-24 giugno 2021 Sede: Dubai World Trade Centre, EAUstand n.: Z5.D40Data (Esposizione virtuale): 23 maggio - 22 luglio 2021

Informazioni su Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd.

Fondata nel 2012, Vazyme è una delle poche aziende biotech innovative cinesi orientate alla ricerca e allo sviluppo che possiede capacità nello sviluppo in-house di tecnologie a monte e nella produzione di prodotti finiti. Con un costante impegno nei confronti dell'innovazione e basandosi sulla propria piattaforma tecnologica generica, l'azienda ha creato una rete commerciale che spazia dalla ricerca biologica alla diagnosi in vitro e alla biomedicina. Attualmente, l'azienda ha un portafoglio di oltre 200 tipi di ricombinasi per l'ingegneria genetica, oltre 1.000 tipi di antigeni ad alte prestazioni, anticorpi monoclonali e altre materie prime chiave, oltre a 500 prodotti finiti. Inoltre, Vazyme ha sviluppato otto serie di reagenti diagnostici brevettati per POCT e relativi materiali di controllo per malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, infiammazioni, dominanza, funzioni gastriche, autoimmunità, funzioni renali, gestione delle malattie croniche e respiratorie.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ufficiale di Vazyme all'indirizzo http://www.vazyme.com.

