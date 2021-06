Carcosa svelata, i segreti di True Detective: il libro che offre un’inedita lettura della prima stagione di una delle serie più dark di sempre

(Roma, 15 giugno 2021) - Attraverso una chiave di lettura esoterica Marco Maculotti analizza, nel suo primo saggio lungo, i significati reconditi e i simbolismi occultati nella prima stagione del telefilm.

Roma, 15 giugno 2021 - Carcosa svelata. Appunti per una lettura esoterica di True Detective, è il primo saggio lungo dello scrittore Marco Maculotti, pubblicato quest'anno da Mimesis editore. Un libro dedicato agli aspetti misteriosi della prima stagione della fortunata serie tv di Nic Pizzolatto, True Detective, proponendo un viaggio all’interno della serie dark crime, che ha ottenuto un grande successo con la prima stagione nel 2014 e con le due successive serie.

True Detective è diventata serie di culto grazie soprattutto ad una sceneggiatura letteraria di grande impatto che propone personaggi a tutto tondo, le cui vite sembrano gravate da una sorta di maledizione che ha a che vedere con il mistero del tempo e dell'eterno ritorno dell'uguale. La lettura esoterica offerta dall’opera di Maculotti, come recita il sottotitolo, fa leva su una narrazione che si distingue per il non detto e per le atmosfere arabescate di simbolismi dotati di una storia millenaria. A questo riguardo, si possono rilevare certe similitudini con Twin Peaks, soprattutto per la capacità di entrambe le serie tv di proiettare lo spettatore in una dimensione ‘altra’, esulante la dimensione del quotidiano.

“Nel libro viene inquadrata la figura del Re in Giallo, adorato dalla setta, mettendolo a confronto con alcune divinità della storia antica, proponendo un’analisi maggiormente filosofica delle tematiche più profonde del serial televisivo, vale a dire quella del mistero del tempo divoratore e dell’eterno ritorno dell’uguale, e più per esteso del destino riservato, similmente a una maledizione fatale, ai vari personaggi del serial” commenta l’autore.

Basandosi sugli strumenti dell'antropologia del sacro e della storia delle religioni, l'opera di Maculotti consente di comprendere al meglio tutto ciò che nella nuda narrazione dei fatti degli otto episodi della prima stagione rimane silente e inespresso, occultato e implicito.

“Analizzando il significato profondo dei simboli disseminati durante le otto del serial di Pizzolatto, il libro intende gettare luce sul tipo di culto, di credenze e di forma mentis che sta dietro al lato meramente esteriore degli accadimenti mostrati allo spettatore” spiega nell’introduzione Maculotti.

In un contesto poliziesco con elementi paranormali perfettamente integrati nella storia, l'approccio al caso del detective protagonista Rust Cohle è eccentrico e surreale almeno quanto quello dell’agente Dale Cooper in Twin Peaks, e la sua esistenza decisamente più cupa. La sua immersione nei delitti della Setta della Palude ha i crismi di una vera e propria discesa negli inferi, un viaggio esistenziale e metafisico, a cui seguirà, durante il coma, l'ascesa al mondo superno e la sua liberazione dalla "trappola samsarica della vita".

Scheda del libro

Titolo: Carcosa svelata. Appunti per una lettura esoterica di True Detective

Autore: Marco Maculotti

Editore : Mimesis

Data di uscita: 18 febbraio 2021

Lingua : Italiano

Copertina flessibile : 222 pagine

ISBN-10 : 8857572838

ISBN-13 : 978-8857572833

Peso articolo : 285 g

Dimensioni : 14.1 x 1.2 x 21.1 cm

Biografia:

Editore e scrittore, nato a Cremona nel 1988 e laureato a Milano. È il fondatore e direttore di “AXIS mundi”, rivista online di cultura, antropologia del sacro, storia delle religioni, esoterismo, folklore, letteratura del fantastico. Ha pubblicato su diverse riviste di studi tradizionali e letterari, sia cartacee (“Atrium”, “Arthos”, “Studi Lovecraftiani”, “Zothique”, “Dimensione Cosmica”, “Il Corriere Metapolitico”), sia digitali. Ultimamente si è concentrato sull’opera dello scrittore gallese Arthur Machen, pubblicando tre saggi sulla sua opera.

