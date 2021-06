Saraya Aqaba Waterpark in Giordania aprirà le sue porte per un'avventura acquatica estrema il 3 luglio

AMMAN, Giordania, 14 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Saraya Aqaba Waterpark, il primo parco acquatico di livello mondiale ad Aqaba, e il più grande del Regno di Giordania, aprirà le sue porte agli ospiti locali e internazionali il 3 luglio 2021. I visitatori potranno vivere un'avventura acquatica estrema con oltre 25 scivoli, piste e attrazioni uniche.

Situato nel cuore dell'unica città costiera della Giordania, il Saraya Aqaba Waterpark è il parco acquatico più grande del Regno, con una superficie di oltre 28.500 mq. Il parco acquatico offre una vasta gamma di piste, scivoli ed esperienze, oltre a ristoranti per famiglie. I visitatori possono vivere esperienze memorabili sotto il sole con passeggiate e attrazioni ispirate ai luoghi più iconici della Giordania, tra cui il Dead Sea Drop, un tuffo verticale verso il basso a 40 piedi, la Wadi Rum Race, dotata di un multi-racer che consente di sfidare gli amici e competere per il primo posto, l'Aqua Jerash, con le sue aree di gioco dedicate, perfetteper i più piccoli, ed esperienze per tutta la famiglia e molto altro.

I visitatori affamati possono sedersi al Rose City Diner, il principale punto di ristoro del parco acquatico, e gustare un menù variegato che spazia da pasti condivisi a snack veloci, fino a un menu speciale per le bevande. All'interno del parco è possibile trovare dei chioschi con un'ampia scelta di snack, gelati, bevande e molto altro. I visitatori che desiderano acquistare articoli con il marchio del parco e prodotti essenziali per la piscina possono visitare l'Al Siq Souk, l'esclusivo punto vendita del parco acquatico.

Chris Van Der Merwe, direttore generale del Saraya Aqaba Waterpark, ha dichiarato : "Siamo entusiasti di annunciare che Saraya Aqaba Waterpark sarà il primo parco acquatico nel suo genere ad Aqaba e il più grande del Regno di Giordania. Saraya Aqaba Waterpark attende i visitatori di tutto il mondo per un'avventura acquatica unica nel suo genere, con scivoli, piste ed esperienze adatte a tutte le età. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto a Saraya Aqaba Waterpark per vivere dei momenti ricorderete per tutta la vita".

Saraya Aqaba Waterpark è stato progettato da Eagle Hills, il più grande imprenditore edile del Regno di Giordania ed è gestito da Farah Experience LLC, una società controllata di Miral Asset Management LLC con sede ad Abu Dhabi.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://sarayaaqabawaterpark.com/

