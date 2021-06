Nuova offerta Vuforia Instruct per semplificare la creazione di istruzioni di lavoro basate su CAD 3D

-- La nuova offerta della suite di realtà aumentata Vuforia Enterprise di PTC consente ai lavoratori in prima linea di completare in modo accurato ed efficiente le ispezioni e documentare le informazioni rilevanti in tempo reale.

-- L'offerta Vuforia Instruct SaaS consente agli OEM di semplificare e accelerare l'autorizzazione di istruzioni operative in realtà aumentata basate su CAD.

BOSTON, 14 giugno 2021 /PRNewswire/-- Dopo l'evento virtuale live di Vuforia®, PTC (NASDAQ: PTC) ha annunciato oggi il lancio della nuova offerta Vuforia Instruct™ pronta all'uso della Suite in realtà aumentata Vuforia Enterprise (AR).

L'offerta basata su Software as a Service (SaaS), disponibile sulla piattaforma Atlas™ di PTC, consente ai produttori di apparecchiature originali di estendere il valore del thread digitale fino ai loro operatori di prima linea. Con Vuforia Instruct, le aziende possono sfruttare i dati CAD 3D per creare, fornire e scalare facilmente istruzioni di lavoro interattive in realtà aumentata, ottimizzando le ispezioni per i casi di utilizzo in Qualità e Manutenzione sul campo.

"Siamo entusiasti di lavorare con PTC e Rockwell Automation per portare la realtà aumentata ai nostri clienti e vediamo un'enorme opportunità nell'utilizzo di istruzioni di lavoro in 3D per affrontare i passaggi ispettivi critici dei processi di manutenzione, riparazione e igienizzazione per le nostre apparecchiature di imballaggio" ha dichiarato Alexander Ouellet, Innovation Engineer di Harpak-ULMA Packaging. "Le istruzioni di lavoro avanzate create con Vuforia Instruction ci consentono di migliorare le competenze dei dipendenti dei nostri clienti e persino del nostro personale tecnico su procedure complesse in ambienti operativi critici. Le tecnologie di realtà aumentata aiuteranno i nostri clienti a ottenere significativi guadagni in termini di produttività, consentendo loro di migliorare l'accuratezza e la tempestività di processi manuali complessi".

Circa il 67% dei produttori utilizza ancora processi cartacei manuali per le ispezioni. Questi vecchi metodi sono spesso pieni di errori, difficili da trascrivere e costosi, diventando in ultima analisi ostacoli al miglioramento continuo. Tali inefficienze possono determinare una scarsa qualità del prodotto o delle esperienze, costare milioni di dollari all'anno e portare a una perdita di reputazione del marchio, della posizione di mercato, nonché della soddisfazione del cliente e dei ricavi. Vuforia Instruct consente alle aziende di eliminare la dipendenza dai moduli cartacei fornendo una guida visiva contestuale e dei riferimenti ai dipendenti in prima linea con feedback di ispezione integrato e in tempo reale per acquisire informazioni fondamentali.

"Vuforia Instruct consente alle organizzazioni di trasformare il modo in cui creano e scalano le istruzioni di lavoro ai propri dipendenti in prima linea" ha dichiarato Michael Campbell, Executive Vice President e General Manager, Augmented Reality Products di PTC. "Sfruttando i dati CAD 3D esistenti, le aziende possono ora guidare i dipendenti esattamente al punto in cui è necessario lavorare e fornire loro istruzioni dettagliate per procedure di ispezione fondamentali nel contesto. Tali miglioramenti sono fondamentali per le industrie che desiderano aumentare la produttività, migliorare la qualità e ridurre i tempi di inattività imprevisti".

