Kaspersky Interactive Protection Simulation integra scenari disponibili con la realtà virtuale

(Adnkronos) -

Milano, 11 giugno 2021 . Kaspersky ha introdotto la realtà virtuale all’interno del gioco di simulazione di business strategico, Kaspersky Interactive Protection Simulation. Lo scenario di questa simulazione in VR è quello di una centrale elettrica. Grazie a questa tecnologia, i decision maker e i senior manager dell’azienda potranno calarsi nel ruolo di specialisti della sicurezza informatica. Il gioco permette di sperimentare l’influenza che le decisioni legate alla cybersecurity hanno sul business e mostrare la connessione tra cybersecurity ed efficienza aziendale.

Ogni area di business all’interno di un’azienda ha diverse priorità e KPI e può essere difficile riuscire a capire requisiti e mansioni di altre business unit. Questo può causare ritardi nelle approvazioni e tagli di budget arbitrari. Secondo quanto emerso da un sondaggio di Kaspersky, condotto su più di 330 organizzazioni industriali in tutto il mondo, tra le barriere più comuni all'avviamento di progetti di sicurezza informatica figurano infatti i problemi dovuti alla burocrazia, come i lunghi processi di approvazione (31%) e un numero elevato di decision makers (23%).

Per aiutare i dirigenti aziendali a comprendere le possibili implicazioni che la sicurezza informatica può avere sulla gestione aziendale, Kaspersky offre il Kaspersky Interactive Protection Simulation, un gioco di simulazione aziendale pensato per loro. Grazie all'utilizzo della realtà virtuale, una delle tecnologie più promettenti nell'ambito della formazione aziendale, lo scenario della centrale elettrica diventa ancora più esplicativo, poiché i top manager verranno letteralmente immersi nel lavoro del dipartimento di sicurezza informatica.

I partecipanti alla simulazione vengono divisi in diverse squadre avversarie e giocheranno in parallelo nel ruolo di dipendenti di dipartimenti di sicurezza informatica all’interno di una centrale elettrica. Con l'aiuto di visori VR, i giocatori vengono proiettati nel centro di controllo, dove possono interfacciarsi con i colleghi del team sotto forma di avatar e visualizzare un modello della centrale e, dalle finestre, vedere le strutture dell'impianto e la città a cui l'azienda fornisce l'elettricità.

Il loro compito è quello di pianificare e implementare una strategia di information security che garantisca la produttività della centrale elettrica e sia in grado di generare profitto, oltre che rispondere agli incidenti di cybersecurity che incontreranno durante il percorso. Per intraprendere queste azioni, i giocatori devono scegliere una carta con misure proattive e reattive che può portarli, ad esempio, a condurre un audit di sicurezza, acquistare soluzioni di protezione degli endpoint o rilasciare una dichiarazione pubblica in caso di incidenti.

Ogni scelta fatta dalle squadre influisce sul budget aziendale e sul livello di sicurezza della centrale, oltre a cambiare il corso del gioco. Dopo ogni turno, un game trainer mostra i risultati raggiunti da ogni squadra e vince chi alla fine del gioco genera maggiori profitti. I giocatori potranno così vedere se la loro strategia si è rivelata adeguata e se, ad esempio, le vulnerabilità nell'infrastruttura IT hanno permesso agli attaccanti di danneggiare le macchine causando un blackout o rovinare i filtri di depurazione in modo da compromettere la qualità dell'aria.

Grazie alla simulazione, i dirigenti aziendali potranno comprendere gli effetti che le decisioni prese in materia di cybersecurity, o anche quelle che non vengono prese, possono avere sul loro business. Questo insegnerà loro a considerare il budget di cybersecurity come un investimento strategico.

"Dopo il lockdown, abbiamo riadattato Kaspersky Interactive Protection Simulation in un formato online. Nonostante il successo riscosso, ci siamo resi conto che ai partecipanti mancavano gli elementi fisici del gioco, come ad esempio i membri della loro squadra o le carte del gioco fisico. La VR fornisce una risposta a questa richiesta. I giocatori possono ora vivere un’esperienza immersiva, sentendo ad esempio le esplosioni nello stabilimento e affacciandosi alla finestra per vederla. Un'esperienza così coinvolgente aumenta l'efficacia della formazione", ha dichiarato Denis Barinov, Head of Kaspersky Academy.

Kaspersky Interactive Protection Simulation è parte del portfolio Kaspersky Security Awareness, che integra le moderne tecniche di apprendimento con la vasta esperienza dell'azienda in ambito di sicurezza informatica.

Maggiori informazioni sul Kaspersky Interactive Protection Simulation sono disponibili a questo link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis

kaspersky@noesis.net