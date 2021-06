Moby, raddoppiano le corse per la Sardegna da Livorno Prenotazioni piu’ 80% per Moby, Tirrenia e Toremar

(Adnkronos) -

Milano, 10 giugno 2021 – Moby, Tirrenia e Toremar si confermano sempre più i vettori ufficiali dell’estate della ripartenza. Le tre Compagnie, che sono la maggiore infrastruttura sul mare del Paese, stanno registrando l’80% in più di prenotazioni. E il trend di coloro che vogliono raggiungere le mete servite – Sardegna, Sicilia, Corsica, Isola d’Elba, Arcipelago Toscano, collegate con Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia e Napoli – è ulteriormente in crescita.

Da oggi arriva un’altra notizia attesissima dai viaggiatori: le corse fra Livorno e Olbia, in entrambe le direzioni, raddoppiano con quattro partenze al giorno, diurne e notturne, con anche un’ulteriore opportunità appositamente studiata per i viaggiatori: le corse diurne da Livorno partono alle 9.00, quelle da Olbia alle 11.00, per permettere ai turisti di godersi la vacanza fino all’ultimo raggio di sole e di arrivare nel porto dell’Isola Bianca in tutta tranquillità.

Moby e Tirrenia sono sempre più il ponte fra la Sardegna e il resto dell’Italia, d’estate e d’inverno, tanto da aver già aperto le prenotazioni fino a maggio 2022 sulla Genova-Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia, senza alcuna sovvenzione pubblica.

Ancora una volta Moby, Tirrenia e Toremar si confermano la prima infrastruttura italiana sul mare, con più comodità, più corse, più mete, più comfort a bordo e anche assoluta sicurezza sanitaria: il care manager, un ufficiale dedicato al controllo delle misure anti-Covid, appositi zainetti sanificatori di cabine e spazi comuni e possibilità di mangiare anche in cabina con il room service.

Non mancano le offerte, dalla possibilità di festeggiare la fine dell’anno scolastico per chi viaggia e prenota da oggi al 23 giugno con Moby e Tirrenia per Sardegna, Sicilia, Corsica e Elba con il 100 per 100 di sconto sulla tariffa di passaggio ponte (al netto di tasse, diritti e competenze) per ogni adulto che viaggia in compagnia di un altro adulto o di un ragazzo dai 4 agli 11 anni paganti. Offerta cumulabile con la possibilità di cambiare il biglietto tutte le volte che si vuole senza penali e anche di “sospenderlo” ed usarlo entro il 31 dicembre 2022 per tutti coloro che prenoteranno entro il 31 luglio 2021 con Moby e Tirrenia per Sardegna, Sicilia e Corsica.

Moby, Tirrenia e Toremar, sempre più sponsor ufficiali dell’estate della rinascita.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 44 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.