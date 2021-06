Evento SIFI in occasione della BIO Digital International Convention 2021

CATANIA, Italia, 10 giugno 2021 /PRNewswire/ -- SIFI, azienda internazionale leader nel settore oftalmico, focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni terapeutiche innovative per pazienti con patologie oculari, ha annunciato che è presente alla BIO Digital International Convention 2021, (10-11 e 14-18 giugno 2021). Per iscriversi a un incontro One-on-One Partnering™ con l'azienda, registrarsi qui.

La BIO Digital International Convention 2021 rappresenta per SIFI un'opportunità per presentare alcuni dei progetti di ricerca più significativi con l'obiettivo di identificare partner strategici per alcuni dei suoi asset in fase avanzata e le sue piattaforme brevettate per la somministrazione di farmaci.

Francesco Giuliano, Senior Manager Business Development, presenterà le innovative risorse tecnologiche di SIFI rivolte alle principali esigenze mediche non soddisfatte:

La presentazione sarà disponibile per i partecipanti iscritti alla BIO il 9 e 10 giugno alle 9:00 EDT (15:00 CET).

Informazioni sul poliesanide

Il poliesanide è un polimero che agisce sui trofozoiti e sulle cisti del protozoo Acanthamoeba. È in sviluppo al dosaggio elevato di 0,08%, che rende possibile la somministrazione come monoterapia sotto forma di collirio. La Cheratite da Acanthamoeba è un'infezione corneale acuta, grave ed estremamente dolorosa causata dall'Acanthamoeba. L'AK causa spesso problemi di vista, potenziale cecità o perdita dell'occhio. Sebbene la sua incidenza sia molto rara, negli ultimi anni è rapidamente aumentata.

Informazioni su NaMESys e CaliXol

NaMESys con lo 0,3% di sorafenib ha dimostrato di ridurre l'infiammazione e la neo-angiogenesi in tre modelli di patologia retinica degenerativa (degenerazione maculare senile - DMLE, retinopatia diabetica e ischemia retinica). I dati di NaMESys sono stati recentemente pubblicati sulla rivista International Journal of Molecular Sciences (IF 4.556) e hanno ricevuto un ampio consenso dalla comunità scientifica (oltre 220 download del testo completo entro un mese dalla pubblicazione). Grazie alle loro caratteristiche innovative e peculiari, entrambe le tecnologie NaMESys e CaliXol sono state recentemente brevettate. La formulazione customizzata e l'eccellente biodisponibilità rendono questi due sistemi di somministrazione dei farmaci particolarmente idonei allo sviluppo di colliri con formulazioni in grado di superare il carico associato alle terapie intravitreali attualmente disponibili.

Informazioni su BIO e BIO Digital

BIO è la più grande organizzazione mondiale di patrocinio che rappresenta aziende biotecnologiche, istituzioni accademiche, centri di biotecnologia statali e organizzazioni correlate negli Stati Uniti e in oltre 30 altre nazioni. I membri della BIO partecipano alla ricerca e allo sviluppo di prodotti innovativi nel settore sanitario, agricolo, industriale e delle biotecnologie ambientali. BIO realizza inoltre la BIO InternationalConvention, la più grande riunione al mondo nel settore delle biotecnologie, in collaborazione con investitori leader del settore e incontri con i partner in tutto il mondo.

Informazioni su SIFI

SIFI è un'azienda leader nel settore oftalmico, con sede in Italia, specializzata nella cura degli occhi dal 1935. SIFI sviluppa, produce e commercializza soluzioni terapeutiche innovative per pazienti con patologie oftalmiche. SIFI è impegnata, attraverso la sua R&S, a migliorare la qualità della vita, esportando trattamenti in oltre 20 Paesi in tutto il mondo con una presenza diretta in Italia, Spagna, Francia, Romania, Messico e Turchia.

Contatti:Francesco GiulianoSenior Manager Business Development +39 3357615356francesco.giuliano@sifigroup.com

Jelle KleijnGlobal Head di Acanthamoeba Keratitis+31 615643708jelle.kleijn@sifigroup.com

Contatto per i Media: Sabrina Zappiapress@sifigroup.com+393336999669