Corsearch e Incopro uniscono le forze per sostenere Internet più pulito e una società migliore

- - Con il boom dell'e-commerce e dei contenuti digitali, Corsearch e Incopro creeranno un team globale in grado di ripristinare la fiducia contro la contraffazione, l'abuso del marchio e la pirateria

LONDRA, 10 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Corsearch è lieta di annunciare l'acquisizione di Incopro, fornitore di servizi di protezione del marchio online, in un accordo che migliora ulteriormente le capacità di protezione del marchio e dei contenuti di Corsearch. Come Corsearch, Incopro è un'azienda agile e innovativa che ha introdotto nuove tecnologie per affrontare le crescenti sfide di un ambiente online complesso. Il team tecnologicamente qualificato di Incopro protegge oltre 750 marchi dalla contraffazione e dall'abuso di IP. La combinazione delle due aziende rispecchia l'impegno verso l'ulteriore sviluppo e la fornitura di soluzioni necessarie per i marchi e i proprietari di IP.

La drastica crescita dell'e-commerce e del consumo di media digitali fa sì che ora le aziende e i consumatori si affidino a Internet più che mai. Ma accanto alle opportunità offerte dai mercati globali, emergono le minacce sempre più comuni di contraffazione, commercio grigio, abuso di marchi e pirateria online. Ora più che mai si rivelano fondamentali le soluzioni di protezione del marchio che si avvalgono di tecnologie avanzate per ridurre i relativi rischi e proteggere il benessere dei consumatori.

Dalle grandi aziende alle PMI, i proprietari di IP hanno bisogno di una soluzione di protezione del marchio completa, basata su una rete globale di tecnologia, dati e competenze. Corsearch è un nome di fiducia per i marchi che necessitano di un supporto innovativo e qualificato contro la perdita di ricavi e i danni alla reputazione causati dall'abuso di IP. L'aggiunta del team Incopro alla sua rete mondiale di analisti, sviluppatori e investigatori garantisce un ulteriore rafforzamento dell'efficacia di Corsearch contro l'erosione del marchio in ogni mercato.

Il CEO di Corsearch, Tobi Hartmann, ha dichiarato: "Da anni Incopro ci colpisce non solo per le tecnologie a prova di futuro e per le prospettive globali, ma anche per suo impegno volto a ripristinare la fiducia nel commercio digitale. In passato, Incopro ha invitato i suoi clienti del marchio a unirsi a "una comunità allargata" impegnata a contrastare la contraffazione e l'abuso di IP. Siamo lieti che abbiano accettato di entrare a far parte del team globale di Corsearch poiché insieme possiamo sostenere un Internet più pulito e una società migliore".

Simon Baggs, CEO di Incopro, ha dichiarato: "Il mio team dirigenziale e il personale hanno l'entusiasmante opportunità di collaborare con il talentuoso team di Corsearch, di lavorare insieme per fornire la tecnologia e le soluzioni necessarie per i proprietari di marchi e di IP. Siamo entusiasti di fare sentire una voce comune ancora più forte. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con le piattaforme Internet e di batterci con maggior vigore per le tutele che i titolari dei diritti meritano. Desidero ringraziare i nostri clienti, il personale e gli azionisti per il loro straordinario supporto. Insieme possiamo fare molto di più!"

Informazioni su Corsearch: In un mondo complesso, Corsearch agevola i marchi e professionisti legali nella gestione della loro proprietà intellettuale, dall'autorizzazione alla protezione. Partner di migliaia di aziende a livello globale, Corsearch vanta un mix di tecnologie complete, analisti competenti e un approccio basato sulla centralità del cliente che consente una gestione efficace dei marchi commerciali.

Oltre ai servizi di screening, ricerca e monitoraggio dei marchi commerciali, Corsearch supporta i titolari dei diritti con soluzioni di protezione del marchio che coprono tutti gli aspetti, dalla lotta alla contraffazione alla pirateria.

Informazioni su Incopro: la missione di Incopro è migliorare Internet per le aziende e i loro consumatori. La combinazione della piattaforma Talisman di Incopro, basata su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, con il suo team globale di analisti esperti offre ai titolari dei diritti la piena visibilità delle minacce al loro marchio e ai consumatori, e la capacità di mitigare efficacemente tali rischi su larga scala. Fondata nel 2012 da un team con competenze in fatto di intelligence criminale, tecnica e IP, l'azienda ha sede a Londra con uffici a Los Angeles, Boise, Shanghai e Cardiff. Incopro protegge oltre 750 marchi leader a livello globale, tra cui Mondelēz International, Reckitt, Unilever, Superdry e Brother International.

