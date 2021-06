Molta attenzione, l'aspirapolvere portatile cordless pieghevole Redkey F10 sarà presentato in anteprima mondiale l'8 giugno

SHENZHEN, Cina, 8 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Nel mercato altamente competitivo degli aspirapolvere, Redkey è un marchio che ha attirato l'attenzione di molti consumatori. Redkey ha ottenuto 14 certificazioni di prodotto e quasi 100 brevetti. Queste innovazioni e scoperte di design e tecnologiche forniscono senza dubbio un forte sostegno ai prodotti Redkey.

L'aspirapolvere portatile cordless pieghevole Redkey F10, che sarà lanciato l'8 giugno, subisce un importante aggiornamento. Dall'uso del prodotto, la funzione standard pieghevole è conveniente per pulire gli angoli di diverse scene, come il fondo del letto, il fondo del divano e il fondo del tavolo. Le persone non hanno più bisogno di piegarsi e accovacciarsi frequentemente, e non ci saranno più punti ciechi nella stanza che sono difficili da pulire. Questo riduce notevolmente lo sforzo della vita causato da lavori domestici pesanti.

Naturalmente, la tecnologia di piegatura da sola non è sufficiente a liberare il corpo. Per migliorare le prestazioni dell'aspirapolvere, il Redkey F10 ha una super potenza di aspirazione di 400W, un vento super forte di 23Kpa e un'efficienza di raccolta della polvere superiore al 95%. Può facilmente assorbire gli spazi vuoti in tappeti, pavimenti e angoli. polvere.

In termini di funzioni del prodotto, Redkey F10 è incorporato con un sensore di polvere automatico, che può commutare automaticamente la potenza di aspirazione e di vento secondo la quantità di polvere e la dimensione delle particelle, che è veramente a risparmio energetico. Questo design intelligente non solo può migliorare la capacità di pulizia, ma anche rendere la distribuzione dell'energia più ragionevole e rispettosa dell'ambiente.

Redkey F10 adotta la filtrazione a 3 strati e la filtrazione HEPA a doppio strato, che riduce notevolmente la polvere minuscola nell'uscita dell'aria, evita l'inquinamento secondario e aumenta notevolmente la durata dei componenti di consumo. Redkey F10 ha sempre aderito all'esperienza dell'utente e ha continuato a innovare nei dettagli.

Link alla prima di EBay: https://bit.ly/3uZR4xc

Il prezzo durante la prima dall'8 al 15 giugno è di 161,99 euro

Anche durante la campagna, ogni ordine ha un altoparlante Bluetooth Xiaomi gratuito

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1527498/image1.jpg