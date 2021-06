A Milano il primo showroom del real estate. Italy Sotheby’s International Realty apre un nuovo spazio in via Gesù

(Milano, 8 giugno 2021) - Milano, 8 giugno 2021 - Parola d’ordine, sentirsi a casa. Italy Sotheby’s International Realty, leader nel settore immobiliare di lusso, apre il primo showroom del real estate a Milano, in via Gesù 5. Un club per accogliere i propri ospiti nel cuore del Quadrilatero meneghino, vetrina sul mondo delle proposte più esclusive nella moda, nel design e nell’arredamento.

Il nuovo spazio, con un progetto di interior realizzato dall’Architetto Emilio Scarano, si trova all’interno dello storico Palazzo Bagatti Valsecchi, oggi Museo e un tempo casa di due fratelli, raffinati collezionisti, che alla fine dell’Ottocento si impegnarono nella ristrutturazione e nella decorazione della dimora di famiglia, selezionando oggetti preziosi e dipinti antichi e trasformando così la propria abitazione in un primo esempio di design milanese.

In continuità con la storia del Palazzo e della città capitale del design, il progetto accoglie gli ospiti di Italy Sotheby’s International Realty in un ambiente privato in cui lo spazio di lavoro e di dialogo si fondono, ripercorrendo il passato attraverso pezzi di arredamento che hanno fatto la storia del design del ‘900.

«Lo spazio, che affaccia con ampie ed eleganti vetrine sulla via, rappresenta una novità per Italy Sotheby’s International Realty, che ha sempre privilegiato una presenza discreta se pur all’interno di palazzi storici, come Palazzo Gondi a Firenze, Palazzo Odescalchi a Roma e Palazzo Borromeo a Milano – commenta Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty. La scelta di via Gesù, in Palazzo Bagatti Valsecchi, è dunque volta ad agevolare il dialogo con amici e clienti sulle proprietà più esclusive del Belpaese e non solo.»

Accanto agli elementi di arredo progettati da Scarano – il desk e una panca, entrambi caratterizzati da linee pure e solide, il cui volume è esaltato dall’utilizzo del legno di frassino – si potranno ammirare l’iconico divano D70 disegnato da Osvaldo Borsani per Tecno, il monumentale tavolo Valmarana di Carlo Scarpa e altri complementi di grandi maestri del design del Novecento, come la “Leggera” di Gio Ponti, le celebri luci di Tito Agnoli prodotte con O-Luce, le sedie di Charles e Ray Eames e il Coffee Table del danese Poul Kæjrholm. Arredi solitamente destinati alle abitazioni private e qui scelti per il loro linguaggio universale e versatile, interpreti di un gusto ancora nuovo e anticipatori delle caratteristiche dell’abitare contemporaneo.

«A Milano, perché “Milano è la cosa più italiana d’Italia”, diceva Gio Ponti, ed è qui che Italy Sotheby’s International Realty – continua Clemente Pignatti Morano - vuole rimarcare il legame tra design e buon vivere, in continuità con la storia del brand, aprendo uno spazio ibrido tra club, abitazione e negozio, un luogo di dialogo e di progettualità, un ambiente aperto e leggero, sia nelle forme che nella sua funzione, in cui ognuno si senta libero di immaginare la casa dei suoi desideri.»

Operativamente, il team dello showroom offrirà agli ospiti i servizi proposti da Italy Sotheby’s International Realty nei 10 uffici già presenti in Italia e dedicati ai comparti residenziale, High-Street-Retail, Retreats e Investments and Advisory Services.

Tra le proposte residenziali di Italy Sotheby’s International Realty, un attico di grande pregio nel cuore di Brera, con terrazzi su due livelli. A questo link sono disponibili le immagini.

Le foto dello showroom sono invece disponibili a questo link.

Italy | Sotheby’s International Realty

italy-sothebysrealty.com

Creato nel 1976, il brand si distingue nell’impegno per un servizio impeccabile che per più di due secoli ha caratterizzato la Casa d’aste Sotheby’s.

L’Italia, tra i 5 Paesi più visitati al mondo e unico nel suo inestimabile patrimonio artistico e cultura-le, eccelle per natura, moda, design ed enogastronomia. Questo è quello che ogni giorno Italy Sotheby’s International Realty rappresenta nel mondo con una posizione di leadership nella pro-mozione degli immobili più prestigiosi.

Con sede a Milano, Roma, Como, Firenze, Lucca, Torino, Lago Maggiore, Lago di Garda, Porto Cervo e Noto, Italy Sotheby’s International Realty si avvale della collaborazione di 24.000 broker in oltre 1000 uffici in 75 paesi del mondo (dagli Stati Uniti all’Europa, Russia, Giappone, Cina…) offrendo i propri servizi con dipartimenti dedicati:

RESIDENZIALE

Il dipartimento Residenziale promuove per la vendita proprietà esclusive nelle più importanti città italiane, da Roma a Milano, Torino, Firenze e Napoli. Ma anche in località turistiche come Capri, Portofino, i laghi di Garda, Como e Maggiore, la Costa Smeralda, la Toscana e la Sicilia. Tra queste alcune sono appartenute a personalità come Giovanni Giolitti, Paolina Bonaparte, so-rella di Napoleone, o Amedeo VI di Savoia detto il “Conte Verde”.

HIGH STREET RETAIL

Il dipartimento High Street Retail assiste i principali brand del lusso nella ricerca di boutique e showroom nelle vie più esclusive d’Italia come Via Monte Napoleone a Milano e via dei Condotti a Roma.

INVESTMENTS AND ADVISORY SERVICES

Il dipartimento IAS assiste investitori istituzionali e non nella ricerca di asset con destinazione ri-cettiva, sanitaria, direzionale, commerciale, logistica e per operazioni di sviluppo, riqualificazione e conversione.

RETREATS

Il dipartimento Retreats promuove per la locazione breve le proprietà più esclusive del territo-rio italiano. Fanno parte del portfolio Retreats location come Capri, Portofino, la Toscana e la Costa Smeralda.

AFF

Corso Monforte 16, Milano

press@affcomunicazione.it

Tel: + 39 02 36631254

www.alessiafattorifranchini.com