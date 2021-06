Supermicro espande la produzione a livello mondiale - Raddoppia la capacità di fornire oltre due milioni di server all'anno e migliora le economie di scala

Il CEO di Supermicro illustra la strategia di green computing, l'espansione della produzione, le nuove soluzioni plug and play a livello di rack e l'aggiornamento completo del portafoglio di prodotti per supportare l'ultima generazione di CPU e GPU in occasione del Computex 2021 Virtual

SAN JOSÉ, Calif., 2 giugno 2021 /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2021 Virtual-- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo delle soluzioni informatiche per aziende, dell'archiviazione, del networking e della tecnologia di green computing, sta raddoppiando la propria capacità produttiva per soddisfare la domanda di server e archiviazione in tutto il mondo, in un momento in cui Cloud, AI e 5G/Edge stimolano una crescita senza precedenti di nuovi dati e applicazioni. L'espansione sia negli Stati Uniti che a Taiwan è prossima al completamento, e la produzione completa è prevista per l'estate 2021.

"Supermicro sta investendo nel futuro del data center, sia on-premises che per cloud pubblici", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Con questa espansione della nostra capacità produttiva, saremo in grado di spedire rapidamente grandi quantità di server singoli o all'interno di rack completamente testati direttamente ai nostri clienti. Disporremo di copertura e capacità su scala mondiale per soddisfare la crescente domanda di server e sistemi di archiviazione man mano che un numero sempre maggiore di aziende continua la propria trasformazione digitale".

I nuovi stabilimenti di produzione consentiranno a Supermicro di contenere i costi sfruttando l'eccellenza di progettazione statunitense combinata con una produzione a costi contenuti a Taiwan. Entro la metà dell'estate 2021, Supermicro sarà in grado di produrre oltre due milioni di unità l'anno, raddoppiando di fatto la propria capacità. Il design a livello di rack riduce i prezzi per i clienti, e Supermicro fornirà rack completamente configurati e testati ai clienti a livello globale grazie alla sua capacità sul fronte delle soluzioni plug and play a livello di rack. Le linee di assemblaggio produrranno una gamma di server e integrazioni a livello di rack costituite da prodotti Supermicro e componenti di terze parti.

Soluzioni plug and play a livello di rack

Rack predefiniti di server, archiviazione e componenti di rete accuratamente selezionati, che lavorano insieme, genereranno soluzioni perfettamente allineate ai carichi di lavoro esistenti e futuri. Le soluzioni consisteranno in server e sistemi di archiviazione ottimizzati per carichi di lavoro Cloud, AI, 5G/Edge e aziendali. Le nuove soluzioni rack sono progettate per garantire efficienza con funzionalità termiche superiori e sono attrezzate per supportare le più recenti opzioni di raffreddamento dei liquidi per il crescente numero di rack che richiedono efficienza e prestazioni ad alta densità.

Supermicro al Computex Taipei 2021

Il CEO di Supermicro, Charles Liang, ha tenuto il discorso di apertura in occasione della prima giornata del COMPUTEXForum, parlando delle più recenti innovazioni di sistema e soluzioni di archiviazione per i mercati dinamici, tra cui Cloud, AI, 5G/Edge ed Enterprise.

COMPUTEXForum Indirizzo:

Oltre alla presentazione del Forum COMPUTEX, Supermicro avrà uno stand virtuale e presenterà un'ampia gamma di opzioni di server e archiviazione. I sistemi Supermicro permettono di scegliere tra processori scalabili Intel® Xeon® di terza generazione o processori AMD EPYC™ di terza generazione. Inoltre, Supermicro continua a supportare l'ultima generazione di sistemi certificati NVIDIA, tra cui GPU di architettura NVIDIA Ampere, DPU NVIDIA BlueField-2 e adattatori InfiniBand NVIDIA ConnectX-6.

Supermicro offre oltre 200 sistemi ottimizzati per applicazioni, tra cui:

Questi sistemi consentono alle organizzazioni di tutto il mondo di ampliare la propria capacità di calcolo per vari settori, riducendo al contempo il consumo di energia. Questa vasta gamma di offerte, unita alla nostra ampia capacità produttiva globale, permette a Supermicro di soddisfare le crescenti richieste dei clienti in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni su Supermicro visitare www.supermicro.com

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Intel, il logo Intel e altri marchi Intel sono marchi commerciali di Intel Corporation o delle sue controllate.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1523673/Supermicro_Post_Computex_Image.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg