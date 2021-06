ESR lancia il sistema HaloLock™: Espandere l'uso di MagSafe

WILMINGTON, Del., 4 giugno 2021 /PRNewswire/ -- L'azienda tecnologica globale ESR lancia oggi il primo sistema Halolock™ unico nel suo genere; una linea completa di accessori compatibili con MagSafe che porta la comodità, l'efficacia e la rapidità a casa, in ufficio, in auto ecc. Tutti i 12 prodotti sono disponibili su esrgear.com e Amazon, con altri prodotti in arrivo.

"Quando Apple ha incorporato MagSafe nell'iPhone 12, abbiamo creduto che questo avesse un enorme potenziale per trasformare il modo in cui le persone interagiscono con i loro telefoni", ha detto il CEO di ESR Tim Wu. "Abbiamo visto un futuro MoT (Magnetism of Things, un magnetismo nelle cose), vale a dire un'innovazione per i futuri dispositivi. Con questo concetto nel 2020 abbiamo creato il rivoluzionario caricatore per auto compatibile con MagSafe, e ad oggi abbiamo sviluppato un intero ecosistema di accessori magnetici che ridefiniscono ciò che MagSafe può fare."

Integrare l'uso di Magsafe

Il sistema ESR HaloLock™ proietta MagSafe oltre, adattandolo a nuovi luoghi o dandogli funzionalità totalmente nuove; aprendo più possibilità su come gli utenti possono integrare il loro telefono nella vita quotidiana.

Portare MagSafe oltre l'iPhone 12

Per soddisfare la ricarica MagSafe, ESR HaloLock™ offre una varietà di cover per iPhone 12 tra cui la serie Cloud certificata MagSafe, la serie Sidekick trasparente, la serie Sharp Metro e la cover minimalista della serie Bumper Cloud.

Inoltre, ESR ha espanso l'uso di MagSafe alle AirPods Pro e ai telefoni Samsung Galaxy. La cover ibrida HaloLock™ per AirPods Pro si allinea automaticamente con i caricatori MagSafe per una ricarica più veloce ed efficiente. L'anello universale HaloLock™, non solo adatta le custodie standard a MagSafe, ma porta anche l'allineamento e il montaggio magnetico di MagSafe ai telefoni Samsung.

Il sistema HaloLock™ continuerà ad espandersi con l'aggiunta di accessori per iPhone 13 e altri dispositivi smart.

Informazioni su ESR

Fondata nel 2009, ESR è un'azienda tecnologica globale con una base di utenti di oltre 100 milioni di persone, dal 2018 detiene la posizione top 3 su Amazon per la protezione dei dispositivi Smart. Integrando ricerca e sviluppo, design e produzione, ESR continua a creare accessori elettronici, efficaci e tecnologicamente avanzati, al fine di rendere la tecnologia più facile da usare.

