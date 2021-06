Kellogg innova la categoria wholesome snack con Deluxe Snack Mix, l'evoluzione premium degli Snack con cereali

Kellogg innova la categoria lanciando uno snack con cereali (superiore al 20%) e ingredienti premium. Nutriente e gustoso, è disponibile in due deliziose varianti:

- Chicchi di caffè ricoperti di cioccolato, albicocche e mandorle

- Frutti tropicali, anacardi e albicocche.

Con il packaging riciclabile e richiudibile, Kellogg fa attenzione all'ambiente e aiuta il consumatore a evitare sprechi.

MILANO, 3 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Kellogg presenta Deluxe Snack Mix, il nuovo prodotto che evolve la categoria di Snack a base di cereali in ottica di gusto, benessere e qualità degli ingredienti.

Kellogg, pioniere nella categoria di snack a base di cereali, con quest'ultima innovazione coniuga cereali, frutta secca e frutta disidratata: Deluxe Snack Mix, infatti, ha agglomerati di cereali con una contribuzione superiore al 20% del totale, con l'aggiunta, nelle due versioni disponibili, di ingredienti di alta qualità come chicchi di caffè ricoperti di cioccolato, albicocche e mandorle o frutti tropicali, albicocche e anacardi.

Kellogg porta, così, ad un nuovo livello di qualità la categoria di wholesome snack, creando, grazie alla sua esperienza nel segmento, una nuova gamma di snack studiati per offrire ai consumatori uno spuntino appetitoso, versatile e nutriente, perfetto per fare il pieno d'energia in ogni momento della giornata.

L'attenzione all'ambiente è d'obbligo. Con l'introduzione della nuova gamma debutta anche l'innovativo packaging pronto per il riciclo, riconfermando l'impegno di Kellogg a utilizzare il 100% di imballaggi riutilizzabili, riciclabili o compostabili entro la fine del 2025. Inoltre, per aiutare i consumatori a evitare sprechi alimentari nelle loro case, la confezione ha uno strappo facile da aprire e una chiusura che assicura che il prodotto sia mantenuto fresco e non si rovesci.

Il design del pack, inoltre, grazie alla finestra creata appositamente per mostrare l'alta qualità dei suoi ingredienti è garanzia di massima trasparenza.

"Gli snack a base di cereali sono una categoria in crescita, che siamo entusiasti di innovare dal punto di vista della qualità di prodotto con l'introduzione di Deluxe Snack Mix – commenta Elisa Tudino, Marketing Activation Lead di Kellogg Italia. I consumatori vogliono snack nutrienti e salutari senza rinunciare al gusto: con Deluxe Snack Mix non ci saranno compromessi da fare perché è uno snack ricco di sapore e con consistenze diverse che assicurano uno spuntino nutriente e di prima qualità davvero sorprendente."

La gamma Kellogg Deluxe Snack Mix è disponibile nei principali supermercati in confezioni da 100g per la variante con chicchi di caffè ricoperti di cioccolato, albicocche e mandorle e in confezioni da 95g per frutta tropicale, anacardi e albicocca.

About Kellogg Company

At Kellogg Company (NYSE: K), our vision is a good and just world where people are not just fed but fulfilled. We are creating better days and a place at the table for everyone through our trusted food brands. Our beloved brands include Pringles®, Cheez-It®, Special K®, Kellogg's Frosted Flakes®, Pop-Tarts®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Eggo®, Mini-Wheats®, Kashi®, RXBAR®, MorningStar Farms® and more. Net sales in 2020 were approximately $13.8 billion, comprised principally of snacks and convenience foods like cereal, frozen foods, and noodles. As part of our Kellogg's® Better Days purpose platform, we're helping to end hunger and are committed to creating Better Days for 3 billion people by the end of 2030.

Visit www.KelloggCompany.com or www.OpenforBreakfast.com.

Kellogg Company (NYSE: K) ha la visione di un mondo migliore e più giusto in cui le persone non siano semplicemente "nutrite", ma appagate da quello che mangiano. Kellogg, con i suoi prodotti, vuole contribuire a creare un futuro migliore, dove ci sia "un posto a tavola" per il maggior numero possibile di persone. I brand di Kellogg includono Pringles®, Cheez-It®, Special K®, Kellogg's Frosted Flakes®, Pop-Tarts®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Eggo®, Mini-Wheats®, Kashi®, RXBAR®, MorningStar Farms® ed altri. Nel 2020, l'azienda ha ottenuto un fatturato totale di circa 13.8 miliardi di dollari, grazie soprattutto agli snacks, ai cereali, ai frozen foods e ai noodles. Kellogg ha creato la piattaforma Kellogg's® Better Days, un insieme di iniziative di CSR con cui l'azienda vuole dare il suo contributo per combattere la fame e creare un futuro migliore per 3 miliardi di persone entro la fine del 2030.

Visit www.KelloggCompany.com or www.OpenforBreakfast.com.

