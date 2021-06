Le madie moderne: una vasta gamma di complementi presenti sul mercato

(Cesena 1 giugno 2021) - Cesena, 01/06/2021 - Il concetto di “madia moderna”, in un certo qual modo, potrebbe sembrare un paradosso: infatti la madia è un mobile antico, che un tempo veniva utilizzato nelle dimore di campagna. La sua superficie era adoperata per lavorare la farina e per impastare il pane, mentre le ante erano usate per conservare tutti gli ingredienti.

Oggi lo scopo della madia è cambiato, in quanto questo complemento non è più impiegato per la preparazione degli alimenti. Più che altro questi prodotti di interior design nascono con intento ornamentale; senza dimenticare, ovviamente, i vantaggi pratici, come la possibilità di custodire al meglio i cibi e gli utensili da cucina.

Chi è in cerca di una madia moderna può dare uno sguardo all’assortimento di libreriedesign.com. Per il resto, quali sono le tipologie presenti in commercio? Quali i materiali di cui ci si serve di più per la fabbricazione di tali articoli?

Madie e credenze

In alcuni contesti è preferibile una madia, in altri una credenza da cucina. Qual è la differenza?

I due elementi vengono spesso confusi, anche perché entrambi hanno origine in un ambiente contadino, ma in realtà sono diversi. La credenza è più bassa e larga della madia: al suo interno erano riposti piatti, bicchieri, posate ecc. Non di rado questo mobile era collocato nelle sale per i banchetti, poiché al di sopra erano sistemate le varie pietanze.

A seconda dello spazio disponibile, quindi, è possibile optare per una madia o per una credenza moderna. Queste soluzioni vanno bene sia per la zona kitchen, sia per la sala da pranzo o il soggiorno. Dopotutto ne esistono tantissime versioni, più grandi o più piccole, con vani, cassetti o ante. Il ripiano superiore accoglierà qualunque oggetto, che sia un soprammobile, un vaso, un elettrodomestico e così via.

I materiali di una madia moderna

Le madie sono costruite prevalentemente con i derivati del legno: rivestimenti ecologici, robusti e durevoli, che regalano a ogni stanza l’aspetto rassicurante dei vecchi casolari rurali. Il legno è suggestivo, caratterizzato da una miriade di sfumature calde, ed è sempre di notevole impatto visivo.

Sono molto diffuse le madie in MDF, o Medium-Density Fibreboard: pannelli di fibre che soddisfano i più alti standard legati alla qualità, alla solidità e alla longevità. L’MDF è al 100% eco-friendly ed è personalizzabile con numerose finiture artistiche.

Lo stesso vale per il laminato e per il melaminico. Il primo è una lastra di legno composta da più strati: sono inclusi quelli decorativi, che possono essere valorizzati con una serie di pattern e textures. Invece il melaminico consiste in truciolare di legno pressato e rivestito con resina melaminica.

Tutti questi materiali sono ideali per le madie moderne e anche per le credenze. Sono emblema di intimità, di familiarità e del focolare domestico. Diventano ancora più affascinanti se arricchiti con dettagli alternativi, per esempio di vetro o di metallo: rispettivamente per gli sportelli e per pomelli e maniglie.

Il legno si sposa alla perfezione tanto con il vetro quanto con l’acciaio. Simili madie rappresentano un vero e proprio contatto tra passato e presente, e sono dotate di un elevato potenziale estetico. Molti ottimi complementi sono acquistabili sul suddetto shop di Librerie Design.

Madie moderne: i modelli

Sul mercato vi sono madie che si distinguono per vari fattori:

• le misure;

• i colori e le venature;

• lo stile;

• la struttura.

Vi sono, ad esempio, madie e credenze più vaste e altre di dimensioni ridotte; madie di stampo puramente contemporaneo, e madie che ammiccano in direzione del vintage. Tutti e due i tipi, comunque, possiedono forme essenziali e pulite, e si inseriscono in modo armonioso in ogni stanza.

Le madie con particolari metallici sono adeguate anche agli spazi industrial, mentre quelle interamente in legno somigliano di più ai prodotti tradizionali. Ciò che conta è scegliere un articolo moderno nel concept: linee minimal, combinazione di semplicità e raffinatezza, assenza del superfluo, design compatto.

Vi sono madie di tutte le tonalità. Il legno può essere lasciato al naturale o decorato con vernici ad acqua o con pannelli ad hoc. In alcuni casi si propende per tinte neutre, in altri per gradazioni più brillanti.

E per quanto riguarda la struttura? Come già detto, le madie comprendono cassetti, nicchie e ante. Queste ultime possono essere a battente, a scorrimento, a scomparsa per un’ottimizzazione dei centimetri ancora più logica e razionale.

Sono disponibili, poi, madie che poggiano direttamente a terra, e altre che hanno i classici quattro piedi (o più). Senza dubbio all’avanguardia sono le madie e le credenze sospese: queste non si sistemano sul pavimento, come i tipici mobili, ma si montano contro la parete con l’ausilio di chiodi e ganci. Una soluzione innovativa, salvaspazio ed eccellente anche per gli ambienti più ristretti.

Come abbinare una madia

Per la loro versatilità, le madie si prestano bene a tutti i contesti: cucine, zone living e sale da pranzo. Si abbinano perfettamente a qualunque complemento caratteristico di queste stanze, soprattutto se di legno – tavoli, sedie, tavolini da caffè, scaffali, ecc.

L’importante è la coerenza dello stile e quella cromatica. Le madie di qualità sono progettate per amalgamarsi con il resto dell’arredamento, e per non apparire mai ingombranti. Anche questo significa aderire a canoni moderni!

