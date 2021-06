Il programma internazionale per bambini di Gazprom Football for Friendship riunisce partecipanti provenienti da oltre 200 paesi e batte per la terza volta il GUINNESS WORLD RECORDS™

MOSCA, 1 giugno 2021 /PRNewswire/ -- La nona stagione del programma internazionale per bambini di Gazprom Football for Friendship (F4F) è terminato. I valori più importanti del programma sono l'amicizia, l'uguaglianza, la giustizia, la salute, la pace, la lealtà, la vittoria, le tradizioni e l'onore. Alla stagione attuale hanno partecipato ragazzi e ragazzi tra i 12 e i 14 anni provenienti da oltre 200 paesi.

Una delle particolarità di questa stagione è stata che al 2021 Football for Friendship eWorld Championship è stata disputata sul simulatore Multiplayer Football for Friendship World (F4F World). Questo simulatore è stato creato nel dicembre 2020 ed è disponibile gratuitamente in 27 lingue. Secondo i principi di F4F la F4F eWorld Championship si è svolta a squadre internazionali miste. La finale è stata vinta dalla squadra Argali, composta da giocatori provenienti da Aruba, Belize, Guatemala, Costa Rica e Messico.

Come riconoscimento per il loro lavoro nel centro stampa per bambini sono stati premiati come "migliori giornalisti" dei giovani giornalisti provenienti da Bangladesh, Bolivia, Ungheria e USA. Molti coach e giovani giocatori provenienti da oltre 350 accademie e scuole di calcio hanno partecipato alle attività sportive del programma, ma anche a progetti organizzati per l'ambiente e a progetti di formazione. Il riconoscimento internazionale Football for Friendship è stato attribuito ad alcune accademie di calcio in Afghanistan, India, Sri Lanka e Togo, per le loro iniziative in ambito sociale.

Nell'ambito delle manifestazioni conclusive della nuova stagione i partecipanti hanno ottenuto il nuovo GUINNESS WORLD RECORDS™ di F4F per il numero più elevato di visitatori in uno stadio virtuale. Football for Friendship detiene già due primati GUINNESS WORLD RECORDS™.

Viktor Zubkov, presidente del consiglio di sorveglianza di PAO Gazprom dice: „Sono molto contento che Football for Friendship trovi sempre più fans e sostenitori in tutto il mondo. E questo non solo tra i bambini ma anche tra i loro genitori e nelle accademie e associazioni di calcio. Gazprom è impegnata in molte iniziative sociali, tra cui nello sport. Sono dell'opinione che Football for Friendship sia attualmente uno dei progetti internazionali più importanti e necessari."

Cos'è Football for Friendship:

Il progetto sociale internazionale per bambini Football for Friendship esiste dal 2013. Viene organizzato da Gazprom. Le otto edizioni precedenti del programma hanno visto la partecipazione di oltre 16.000 ragazzi e bambini provenienti da 211 paesi e regioni diverse. Più di sei milioni di persone sostengono il progetto.

