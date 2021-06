Come scegliere l’aspirapolvere senza fili adatto? I consigli degli esperti

(Vicenza 1 giugno 2021) - Vicenza, 01/06/2021 - L’aspirapolvere senza fili è un elettrodomestico innovativo che aiuta nella pulizia totale di una casa, senza tralasciare gli angoli. Oggi, con sempre meno tempo a disposizione, i brand nazionali e internazionali hanno progettato e messo sul mercato dei gioiellini ricchi di potenzialità e capaci di trasformarsi grazie ai tanti accessori in dotazione.

Ma come scegliere l’aspirapolvere senza fili più adatto alle proprie esigenze? Ecco i consigli degli esperti.

Che cos’è un'aspirapolvere senza fili?

Un'aspirapolvere senza fili è un elettrodomestico innovativo, ricco di funzionalità e accessori. La vera espressione di pulizia si basa sul concetto di voler dare ai propri utilizzatori qualcosa per risparmiare tempo e fatica: per questo motivo questi aspirapolvere sono leggeri, pratici da utilizzare e con tecnologia ciclonica (senza sacchetto) integrata.

Non solo superfici, perché grazie ai vari accessori si pulisce a fondo su mobili, imbottiti, fessure e anche interni dell’automobile. I modelli che ci sono sul mercato sono tantissimi, con una grande varietà di prezzo e funzionalità: ma come scegliere il più adatto alle proprie esigenze? Ecco tutte le caratteristiche da valutare, come da consiglio degli esperti.

Come scegliere una aspirapolvere senza fili

Scegliere un'aspirapolvere senza fili non è così facile come sembra, infatti sarà bene valutare non solo il design ma tutte le funzionalità integrate che rispondono a determinate esigenze personali.

Struttura

La struttura di un'aspirapolvere senza fili è molto importante, considerando che sono alimentate a batteria agli ioni di litio removibile. Questa pur essendo molto potente non pesa ulteriormente, quindi nella maggior parte dei casi si tratta di un elettrodomestico leggero e ottimale da trasportare in ogni angolo della casa (anche se a più piani). Un occhio attento anche al design, oggi infatti i brand internazionali utilizzano nuance tenui che si possono sposare perfettamente con l’arredamento di casa propria.

L’impugnatura è ergonomica e i pulsanti consentono di attivare e disattivare l’elettrodomestico. Alcuni modelli possiedono i led che cambiano colore a seconda del livello di batteria o un display touch così da avere tutto sotto controllo, durante la sessione di pulizia.

Peso e capacità del serbatoio

Peso e capacità, per chi non lo sapesse, sono due elementi correlati. La capacità del serbatoio è importante per imprigionare più polvere possibile durante il passaggio, ma allo stesso tempo il peso dell’elettrodomestico può aumentare di conseguenza. Di norma ci può essere una capacità di 400ml sino a 1 litro: in base alle sue dimensioni ci sarà necessità di svuotamento frequente o meno. Come valutare questo aspetto? Semplice, prima di acquistare l’aspirapolvere senza fili considerare quelle che sono le dimensioni della propria abitazione, se ci sono animali al suo interno e quante volte si desidera passare l’elettrodomestico durante il giorno/settimana.

Spazzole dell’aspirapolvere senza fili

Le spazzole in dotazione dell’aspirapolvere senza fili sono tantissime e ognuna con un compito ben specifico. La principale, di norma con forma allungata e con setole morbide per trattare ogni tipo di superficie, viene arricchita da Luci Led integrate che permettono una pulizia migliore negli angoli bui (dove la polvere si accumula).

Un occhio attento alle sue prestazioni e agli accessori in dotazione: l’aspirapolvere senza fili, come accennato, diventa tanti alleati in uno potendosi trasformare. Ideale sarebbe poter avere, oltre alla spazzola principale, altre che possono trattare gli imbottiti, i ripiani di un mobile sino agli interni dell’auto.

Parcheggio e base di ricarica

L’aspirapolvere senza fili dove viene messa una volta che la sessione di pulizia è terminata? Ci sono alcuni modelli che consentono un parcheggio verticale e possono essere collocati ovunque, altri modelli hanno una base per la ricarica con supporto a muro per ottenere una collocazione ordinata e precisa.

Batteria

La batteria è un altro degli elementi che devono essere valutati con cura. Da lei dipendono la potenza di aspirazione dell’aspirapolvere senza fili sino alla sua autonomia:

• Il voltaggio è il dato da conoscere prima dell’acquisto perché impatta sulla potenza di aspirazione. Le scope elettriche senza fili possono avere un minimo di 14 V arrivando sino a 32 V.

• Il tipo di batteria scelto è sempre lo stesso ovvero agli ioni di litio che permette una prestazione di alto livello, mantenendo la potenza di aspirazione sino all’esaurimento. Non solo, le batterie agli ioni di litio possono essere messe in carica in qualsiasi momento, senza che questo comprometta la funzione o capacità. E, ultimo ma non meno importante, si ricaricano più in fretta delle altre in commercio!

• L’autonomia è un elemento importante, infatti la batteria dovrà durare a lungo al fine di poter pulire tutta la casa senza interruzione. Di norma l’aspirapolvere senza fili ha una autonomia che varia dai 40 ai 60 minuti a seconda del modello, dato da prendere in considerazione valutando la grandezza della propria casa.

Tecnologia

Le tecnologie che oggi sono sviluppate per un'aspirapolvere senza fili sono tantissime. Tutto questo per fare in modo che l’utente abbia un alleato nella pulizia da condurre nei vari angoli della casa, senza dover pensare a nulla.

Prima di acquistare questo elettrodomestico basterà valutare la grandezza del serbatoio accompagnato da tecnologia ciclonica. È importante che vengano utilizzati solo filtri Hepa per restituire aria pulita e catturare anche le particelle di polvere più piccole. Non devono mancare le varie impostazioni di potenza, da cambiare a seconda della superficie: ottimale per permettere una pulizia perfetta in ogni angolo della casa.

I modelli di aspirapolvere senza fili sono oggi tutti dotati di tecnologie intelligenti, ma quelli che appartengono ad una fascia di prezzo medio/alta possono sicuramente soddisfare richieste e necessità di vario genere.

