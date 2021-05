Football for Friendship annuncia un nuovo primato GUINNESS WORLD RECORDS™, per il numero più elevato di utenti presenti contemporaneamente in uno stadio virtuale

MOSCA, 29 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Il 26 maggio il programma sociale internazionale per bambini di Gazprom Football for Friendship ha annunciato il suo 3° primato GUINNESS WORLD RECORDS™. Il successo del tentativo di battere il primato è stato comunicato ufficialmente in occasione della finale del 2021 Football for Friendship eWorld Championship, che si è svolta il 29 maggio.

Il 26 maggio il progetto Football for Friendship (F4F) ha ottenuto un nuovo primato GUINNESS WORLD RECORDS™, per il più elevato numero di utenti presenti contemporaneamente in uno stadio virtuale. Al tentativo di superamento del primato hanno partecipato utenti del simulatore Multiplayer „Football for Friendship World" (F4F World) provenienti da oltre 200 paesi.

All'inizio del tentativo di battere il primato l'ambasciatore globale di F4F, la leggenda del calcio brasiliana Roberto Carlos, ha detto a tutti: „Partecipiamo tutti a un evento di grandi dimensioni. Tutti noi partecipiamo al programma F4F di Gazprom. Supereremo il primato!" Anche i campioni di calcio russi Jewgeni Aldonin e Dmitri Sennikov, il calciatore russo dell'anno nel 2004 Dmitri Sychew e l'ambasciatrice del calcio femminile russo Elena Ryshkova hanno dato il loro sostegno.

Il simulatore multiplayer „Football for Friendship World" (F4F World) è stato sviluppato nel 2020 appositamente per F4F. Su di esso possono essere organizzate partite di squadra internazionali in tempo reale. Su F4F World dal 24 maggio è stato disputata anche la 2021 Football for Friendship eWorld Championship alla quale hanno partecipato nel complesso 32 squadre e giocatori provenienti da oltre 200 paesi.

Football for Friendship detiene già due primati GUINNESS WORLD RECORDS™. Nel 2019 F4F ottenne il titolo GUINNESS WORLD RECORDS™ per il più elevato numero di nazionalità in un allenamento di calcio. Il 5 dicembre 2020, in occasione delle manifestazioni conclusive dell'ottava stagione di Football for Friendship ha raggiunto un nuovo primato GUINNESS WORLD RECORDS™, per il più elevato numero di partecipanti in un allenamento di calcio online.

Cos'è Football for Friendship:

F4F nasce nel 2013. Il programma viene organizzato da Gazprom e sostenuto da FIFA, UEFA e ONU. Le otto edizioni precedenti del programma hanno visto la partecipazione di 15 000 ragazzi e bambini provenienti da 211 paesi e regioni diverse.

Fonti ufficiali in internet:

