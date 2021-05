Convertire il gioco d'azzardo in esperienza di gaming: BGaming ha raccolto le tendenze del settore di iGaming relative al primo trimestre

- MINSK, Bielorussia, 31 maggio 2021 /PRNewswire/ --Sebbene la pandemia abbia influenzato negativamente molte aree dell'intrattenimento, il gioco d'azzardo online ha visto aumentare la sua popolarità. La tendenza generale vede il mercato dell'iGaming continuare la sua rapida espansione. BGaming, il fornitore di contenuti per i casinò online dinamico in rapida crescita, ha analizzato i suoi dati aziendali per il primo trimestre 2021 e ha raccolto altre tendenze del settore dell'iGaming.

Mobile gaming I provider di servizi iGaming si impegnano affinché i propri prodotti siano facilmente utilizzabili su qualsiasi dispositivo perché: "rispetto allo scorso anno, è stato registrato un aumento del 19%. Oggi più del 94% del pubblico di BGaming sceglie di giocare su dispositivi mobili" ha dichiarato Marina Ostrovtsova, Direttore di BGaming. Ciò significa che la qualità delle slot online per smartphone aumenta alla stessa velocità delle versioni desktop. Nel frattempo, i fornitori di servizi iGaming sono alla ricerca di soluzioni innovative per portare il gioco d'azzardo mobile a un livello superiore di intrattenimento.

Largo alle donne! I provider di iGaming sviluppano un maggior numero di giochi destinati al pubblico femminile riscuotendo un grande successo! Secondo le statistiche, le donne giocheranno presto alle slot online con una frequenza pari a quella degli uomini. La quota di pubblico femminile era del 30,8% alla fine del 2020, oggi ha quasi raggiunto il 39,9%.

Giocare per divertirsi Non è necessario nascondere il fatto che molti giocatori frequentano i casinò online per moltiplicare il loro reddito, ma BGaming ha rilevato una nuova tendenza: un numero sempre maggiore di persone sceglie i giochi del casinò online principalmente a scopo di intrattenimento. "Questo dimostra che molti provider offrono giochi coinvolgenti non solo da un punto di vista tecnico, ma anche con temi interessanti; ciò si traduce in design di alta qualità, musica ed elementi interattivi per offrire impressioni autentiche ai giocatori" ha dichiarato Bogdan Gres, Brand Manager di BGaming.

Trasformare il gioco d'azzardo in esperienza di gaming. La linea di demarcazione tra gioco d'azzardo e videogiochi si sta gradualmente sfumando. Stando al sondaggio condotto tra i giocatori di casinò nel primo trimestre del 2021, BGaming ha calcolato che circa il 10% dei giocatori arriva al gioco d'azzardo online dai videogiochi online. Ciò offre buone opportunità per nuove collaborazioni tra i produttori di questi due mondi. Probabilmente presto vedremo aziende promettenti che influenzeranno entrambe le sfere dell'intrattenimento.

BGaming continuerà ad analizzare e condividere le tendenze del settore. Grazie a un team di esperti e a un approccio incentrato sui giocatori, l'azienda crea prodotti innovativi e coinvolgenti disponibili su piattaforme e casinò online in tutto il mondo di nota reputazione. Essendo il primo produttore di videogiochi al mondo a supportare le criptovalute e a offrire giochi provabilmente equi (Provably Fair), BGaming è uno dei trendsetter del settor.

