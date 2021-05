Programma fatturazione elettronica Register.it, provalo gratis

(Firenze 28 maggio 2021) - Firenze, 28/05/2021 - Quando è stata introdotta la fattura elettronica, le aziende hanno attraversato un processo di adattamento. Infatti inizialmente bisognava capire anche quali attività erano soggette all’emissione della fattura elettronica. Non tutte le aziende infatti hanno questo obbligo e ancora ora ci sono alcune categorie che sono esenti dalla fatturazione elettronica. Di certo, essendo una procedura piuttosto complessa quella da adottare, è molto utile ricorrere a degli strumenti che possano semplificare il tutto. Esistono infatti dei software che ci aiutano a gestire in maniera molto performante e facile le emissioni delle fatture. Fra questi software possiamo ricordare per esempio quello di Register.

Come funziona il software di Register per la fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica Register procede in maniera molto spedita e semplice. Infatti, il programma è capace di creare le fatture elettroniche svolgendo in automatico tutte gli step previsti dalla legge. Il servizio consente di creare online le fatture da spedire alla Pubblica Amministrazione, ai privati oppure alle aziende e riesce a trasmettere tutti di documenti creati al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che viene indicato con la sigla SDI. Inoltre, si rivela piuttosto utile, perché dà la possibilità di conservare le fatture con marca temporale e firma digitale, come previsto dalla legge.

La fatturazione elettronica di Register.it viene offerta come soluzione sicura e completa e questo servizio può essere attivato per le fatture elettroniche gratis per 6 mesi, senza alcuna limitazione. Allo scadere dei primi 6 mesi, si potrà decidere liberamente di rinnovare o di interrompere il servizio. Se si decide di rinnovarlo, verrà pagato il prezzo di listino pari a 29,90 euro ogni anno + Iva.

È possibile attivare veramente gratis questo programma per la gestione delle fatture elettroniche, che permette di agire in maniera molto intuitiva. Infatti non si deve fare altro che inserire i dati in maniera semplice, compilando i campi con le anagrafiche e inserendo gli importi. È il sistema stesso che poi calcola il totale.

Per ogni fattura è possibile seguire il flusso di spedizione e ogni evento sarà segnalato con apposite notifiche. Si ha a disposizione la possibilità di consultare in maniera veloce i documenti, facendo ricorso a dei filtri per cercare gli inviati, gli allegati e le notifiche ricevute.

Cos’è la fattura elettronica e quali sono i vantaggi del programma di Register

L’introduzione della fattura elettronica in Italia risale al 2014. All’inizio questo documento era previsto e richiesto soltanto nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione e verso gli enti pubblici. Quindi soltanto chi vendeva servizi alla PA aveva l’obbligo di rilasciarla.

Tutto ciò però ha costituito soltanto una prima fase, che potremmo definire sperimentale. Considerati i buoni risultati che si sono ottenuti, la fatturazione elettronica è stata estesa. Infatti, con la Legge di Bilancio del 2018 il documento è stato imposto anche nei rapporti tra aziende, prevedendo comunque dei settori in cui non c’è ancora l’obbligo di emetterla.

Poiché oggi le aziende cercano delle soluzioni per migliorare i processi produttivi, di gestione e di amministrazione, sicuramente il programma di Register.it per l’emissione della fattura elettronica si rivela molto utile e portatore di tanti vantaggi.

Innanzitutto il software di Register può essere utilizzato con la massima semplicità. Si può accedere al servizio da qualsiasi dispositivo per gestire in maniera molto semplice tutti i documenti che interessano.

È un servizio molto flessibile, che si adatta a tutte le tue esigenze. Inoltre dà la possibilità di avere a disposizione un’area protetta sicura e riservata, all’interno della quale contenere tutti i documenti importanti in formato elettronico.

I file, attraverso il servizio di Register, possono essere garantiti nel corso del tempo e sono consultabili in ogni momento con assoluta rapidità, per avere sempre chiaro il quadro della situazione che riguarda l’amministrazione di una determinata azienda.

Da oltre 20 anni Register.it è leader in Italia nei servizi digitali per la presenza in rete. Primo operatore accreditato in Italia per la registrazione di domini, fa parte del gruppo REGISTER, leader internazionale di settore che, con oltre 2.5 milioni di domini registrati, accompagna oltre 900.000 professionisti e PMI in tutta Europa nella creazione, promozione e protezione dell’identità online.

