Nippon Express rende multilingue il proprio sito web globale

- TOKYO, 28 maggio 2021 /PRNewswire/- - Nippon Express Co., Ltd. ha localizzato il proprio sito web globale, che entro giugno 2021 ospiterà 14 lingue.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202105245298-O2-7w1Cuc34

Immagine: homepage del sito web globale https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202105245298/_prw_PI3fl_6qAtjvnb.jpg

URL del sito web globale: https://www.nipponexpress.com

- Scopo del sito multilingue

Nippon Express mira a realizzare il proprio progetto a lungo termine di diventare un'azienda di logistica con una forte presenza sul mercato globale, come definito nel "Business Plan 2023 di Nippon Express Group -- Crescita dinamica". Il suo sito web globale è stato sino a oggi disponibile solo in lingua inglese, ma è in corso un progetto di localizzazione multilingue per rendere il sito più accessibile per gli utenti non anglofoni e consentire una migliore comunicazione con una più ampia gamma di clienti globali.

- Progressi compiuti in materia di localizzazione multilingue

A partire da marzo 2021: il sito web sarà disponibile in 12 lingueinglese, cinese (semplificato), arabo, italiano, indonesiano, olandese, spagnolo, tailandese, vietnamita, bengali, portoghese e malese

Entro giugno 2021: saranno aggiunte altre due linguetedesco e francese

Nippon Express continuerà a migliorare il proprio sito web e altri media di proprietà per renderli più pratici e accessibili per gli utenti, lavorando nel contempo per espandere ulteriormente i propri servizi.

Account ufficiale LinkedIn: NIPPON EXPRESS GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/