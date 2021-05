La qualità dell’olio extravergine lucano della Rapolla Fiorente, direttamente sulla tavola degli italiani

(Potenza, 28/05/2021) - Potenza, 28/05/2021 - Non basta dire olio extravergine di oliva per assicurarsi un prodotto di qualità in tavola. Solo il frutto di un’attenta cura della materia prima e di una sapiente lavorazione delle olive possono dare garanzia di eccellenza. Ed è proprio in Basilicata, nella zona del Vulture, che la Cooperativa Rapolla Fiorente lavora quotidianamente per dare il meglio.

Il Vulture

Dominato da un maestoso cono vulcanico, il territorio del Vulture è caratterizzato da paesaggi naturalistici mozzafiato, grazie a una grande varietà di specie sia animali che, soprattutto, vegetali. E qui, dove lo sguardo può perdersi nella bellezza, su terreni resi ricchi e fertili da antichissime eruzioni, hanno trovato dimora gli ulivi e i vitigni che, godendo delle eccezionali proprietà della terra e dei venti caldi di provenienza adriatica, danno frutti di eccezionale bontà, riconosciuta a livello internazionale.

Le piante rigogliose e le olive polpose sono divenute oggi simbolo della Basilicata. Proprio qui infatti, nascono oli del color dell’oro e dell'ambra e l’Aglianico del Vulture, il vino D.O.C. per eccellenza della zona.

La Cooperativa Rapolla Fiorente

Nata nel 1968, la società impegnata all’oleificio Rapolla Fiorente conta circa 450 soci ovicoltori, uniti dallo stesso obiettivo: quello di produrre un olio EVO di altissima qualità, 100% italiano.

Per fare questo lavorano giorno per giorno insieme, mantenendo viva non solo una tradizione secolare di amore e cura delle proprie piantagioni, ma anche del territorio circostante. Non vengono utilizzati agenti chimici, a favore di un'agricoltura di tipo biologico che ha a cuore la salute delle piante, del consumatore e della biodiversità presente in questa zona.

La cooperativa vanta la presenza di circa 70.000 piante di ulivo, con una capacità lavorativa che raggiunge anche i 1.200 quintali al giorno. Le olive vengono lavorate immediatamente, in un lasso di tempo che arriva al massimo a 48 ore dalla raccolta, secondo tecniche di produzione uniformi, che hanno permesso di ottenere una qualità tale da essere riconosciuto come Olio D.O.P. Vulture.

Acquistare un prodotto da Rapolla Fiorente è garanzia di serietà e di unicità: non un olio ottenuto da olive qualsiasi, provenienti da diverse aree geografiche, ma il succo di un’oliva speciale, nata in una terra da sempre culla di olivi secolari e solo ivi presente: l’Ogliarola del Vulture.

Altre varietà presenti sono l'Ogliarola del Bradano, la Cannellina e la Romanella, nonché la Maiatica, una delle più antiche.

Un frutto unico nel suo genere

L’Ogliarola del Vulture è il cultivar predominante nei territori della società. Ben 700 ettari sono dedicati a questo prezioso frutto, che dà un succo color dell’ambra, con leggere sfumature verdi. Il sapore è fruttato, di oliva matura, un po’ piccantina.

I soci di Rapolla Fiorente lavorano quotidianamente per rispettare i rigidi protocolli per la produzione e la conservazione del prodotto.

Dalla molitura all’imbottigliamento, Rapolla Fiorente garantisce il massimo rigore nel rispetto della tradizione. Per garantirne la genuinità e la naturalità è severamente vietato l’utilizzo di prodotti chimici o biochimici.

L’olio extravergine Rapolla Fiorente

Riconosciuto come alimento indispensabile nella dieta mediterranea grazie ai numerosi benefici che apporta alla salute, l’olio EVO deve essere scelto con consapevolezza e attenzione.

Non tutti gli oli sono uguali: non solo la materia prima è importante, ma anche le modalità di spremitura e filtraggio fanno la differenza, per un prodotto finale di eccellenza culinaria.

La Cooperativa produce un olio raffinato secondo una tradizione antica, secolare.

Le olive, raccolte quasi esclusivamente a mano, vengono spremute a freddo nell’oleificio, il succo ottenuto filtrato attraverso teli di cotone. Anche i processi di conservazione e imbottigliamento vengono rispettati con rigore, direttamente nel luogo di produzione.

Da questi impegnativi processi di trasformazione dei frutti dell’ulivo, nascono da Rapolla Fiorente due oli EVO degni di grande attenzione: il Sàrolo e Il Principe del Vulture, caratterizzati da una spiccata genuinità e ideali per i consumatori più esigenti e attenti alla salubrità e alla qualità del cibo portato sulla propria tavola.

Il Sàrolo

Questo olio EVO ha un colore brillante, ambrato e con riflessi verdi; il profumo è intenso, con sentori di pomodoro e carciofo; il gusto piacevolmente piccante e amaro al punto giusto.

Si presta perfettamente per essere consumato a freddo, così com’è, in un’insalata o semplicemente su una fetta di pane. Arricchisce con il suo sapore piatti della tradizione, come zuppe o pastasciutte. Ma con quel suo sapore particolare e pizzichino, può certamente soddisfare anche i cuochi più fantasiosi.

Il Sàrolo, essendo un olio della Basilicata D.O.P., viene prodotto secondo un rigido disciplinare che ne garantisce sia la qualità che la provenienza: la ricca terra del Vulture. È possibile acquistarlo nel negozio online nei formati che vanno dai 0,75 litri ai 5 litri, rigorosamente conservato in recipienti di vetro o di latta che ne mantengono tutte le proprietà.

Il Principe del Vulture

Olio dal colore dorato, leggermente striato di verde, viene particolarmente apprezzato per il suo sapore dolce e delicato. Alleato indispensabile della cucina mediterranea, è buonissimo consumato a freddo, ma può essere un prezioso alleato per arricchire qualsiasi piatto, durante o dopo la cottura.

La dolcezza che lo caratterizza, lo rende un prodotto ideale anche per la preparazione dei dolci, perfino di sorbetti e gelati, dal sapore unico e indimenticabile. Il Principe del Vulture è acquistabile online, sempre nei formati che3 vanno dai 0,75 litri ai 5 litri in bottiglia di vetro o nel pratico contenitore di latta.

Tradizione con un occhio al futuro

Se per la Cooperativa Rapolla Fiorente il rispetto della tradizione e della storia di un territorio antico come quello della Basilicata è di particolare importanza, ciò non toglie che non ci sia attenzione verso la tecnologia e la modernità.

È proprio attraverso la vendita di olio extravergine online, che i soci vogliono aprirsi al mondo per permettere a tutti di poter gustare un olio extravergine di oliva 100% italiano, di grande qualità, facendosi conoscere e riconoscere come azienda di eccezionale serietà e operosità.

Nel negozio online è possibile trovare informazioni importanti e dettagliate sui prodotti e acquistare in tutta sicurezza gli oli EVO e il tanto apprezzato vino aglianico rosso del Vulture (IGP).

Info e contatti della Cooperativa Rapolla Fiorente

Soc. Coop. Rapolla Fiorente

C/da Piano di Chiesa, Rapolla 85027 (PZ)

Tel. 0972 760 200

Sito. www.rapollafiorente.it