Il Notaio è online: trovare lo studio notarile sfruttando la rete

(Milano, 28/05/2021) - Milano, 28/05/2021 - È possibile ricercare e mettersi in contatto con il Notaio sfruttando le potenzialità della rete internet? E quali sono i metodi più comodi per trovare il professionista adatto alle proprie esigenze? Portali come NotaioFacile consentono di eseguire ricerche veloci e precise, gratuitamente.

Era il 2012 quando NotaioFacile sbarcava online con la promessa di aiutare utenti in tutta Italia a cercare – e trovare – il Notaio che facesse al caso loro nella propria città o ovunque avessero bisogno di questo professionista: una promessa mantenuta, poiché da allora sono migliaia i contatti tra cittadini e Notaio che hanno sfruttato questa risorsa efficiente e gratuita per coloro che compiono le ricerche. Un aiuto importante, poiché il portale guida il cittadino verso richieste di contatto precise, sia dal punto di vista geografico sia per quanto riguarda i dati e i documenti da produrre: in questo modo non solo stabilire la relazione verso i Notai della propria zona e ottenere informazioni e preventivi è più semplice, ma si ha anche la possibilità di velocizzare le pratiche e, in definitiva, rendere più agevole e veloce le operazioni da entrambe le parti.

D’altra parte, che la rete sia ormai una risorsa imprescindibile per ottimizzare sia i tempi sia l’efficacia delle proprie attività quotidiane è un dato assodato in una molteplicità di ambiti, perché dovrebbe essere diverso nel campo notarile? Trovare informazioni, contatti e preventivi online significa non solo poter svolgere le proprie ricerche nei giorni e negli orari più comodi per ciascuno, ma anche avere la possibilità di scegliere il professionista più adatto rispetto alle proprie esigenze e di ottimizzare tempi e modi di contatto, velocizzando le operazioni e rendendole più precise, efficaci, immediate.

Ma vediamo in questo caso specifico come può venirci in aiuto la rete quando ci accingiamo a cercare un Notaio, ad esempio per una compravendita immobiliare, oppure per aprire una società o per un testamento o per qualsiasi altro argomento di ambito notarile.

Come funziona il servizio di ricerca Notaio di NotaioFacile?

Il funzionamento di NotaioFacile è – dal punto di vista di usabilità dell’utente – molto semplice: è infatti sufficiente scegliere la città di proprio interesse, selezionare l’atto o l’argomento cui si è interessati e seguire le istruzioni del portale passo passo, inserendo le informazioni che vengono richieste. In pochi minuti è possibile inviare ai Notai la propria richiesta di contatto, che avverrà senza alcuna intermediazione da parte del portale: anzi, qualsiasi interscambio di informazioni e preventivi, così come gli accordi tra le parti sono assolutamente diretti e riservati.

Il servizio di NotaioFacile si basa infatti su alcuni punti fermi imprescindibili, il primo dei quali è senza dubbio la riservatezza del contatto e dei conseguenti eventuali accordi. Quando la richiesta viene inviata, è ricevuta direttamente dal professionista che ricontatterà il richiedente in modo diretto e senza intermediazione.

Altri punti fondamentali di questo servizio sono la gratuità e il fatto di essere senza impegno. L’utente ha infatti la possibilità di eseguire tutte le richieste che desidera, senza limiti di città o tipologia di atto e senza che gli venga mai chiesto un pagamento per questo servizio: inoltre, non è necessario registrarsi, così da garantire un’ancor maggiore privacy.

Ancora, l’utente non ha alcun obbligo di servirsi effettivamente dal Notaio contattato: gli eventuali accordi sono liberi e personali tra il cittadino e il professionista e avvengono privatamente in un secondo momento.

Contatti e informazioni sul mondo notarile

Se mettere in contatto cittadini e Notai è il primo e più importante compito di NotaioFacile, il portale non si ferma però di certo qui, anzi: oltre ad aver implementato e migliorato negli anni le proprie funzionalità, si è aggiunto anche un blog a tema notarile dove vengono pubblicati informazioni, approfondimenti, aggiornamenti, ma anche focus sulle normative o curiosità. In questo modo l’utente può in autonomia raccogliere alcune nozioni riguardo i temi di proprio interesse, trovando così un supporto online su argomenti variegati e spesso anche di non semplice comprensione: si tratta di un servizio accessorio che non si propone certo di sostituirsi alla competenza del Notaio – anzi, questa è sempre e comunque fondamentale e imprescindibile – ma che vuole fornire al cittadino una prima infarinatura generale sulle tematiche che lo riguardano, rendendo anche più semplice e produttivo il successivo contatto con il Notaio.

Informazioni e contatti:

NotaioFacile è sito internet con portale di ricerca integrato, un blog costantemente aggiornato, ma non solo: per essere davvero vicini agli utenti nel proprio quotidiano non poteva mancare anche una presenza sui social network, dove è possibile mantenersi aggiornati e trovare informazioni e curiosità di proprio interesse. Ecco il perché della pagina Facebook NotaioFacile, che consente di rimanere aggiornati sulle ultime novità dal blog.