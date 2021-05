Esaote presenta MyLab™X75, ecografo di ultima generazione per migliorare produttività e comfort quotidiani e rendere più facile l'imaging ecografico

GENOVA, Italia, 28 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Esaote, azienda italiana leader nel settore biomedicale - in ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e information technology per la sanità - lancia il nuovo sistema ecografico MyLab™X75.

MyLab™X75 offre l'accesso a soluzioni cliniche specifiche come la valutazione della micro-vascolarizzazione, la quantificazione della rigidità del tessuto epatico e l'analisi zero-click della funzione cardiaca del ventricolo sinistro, per fornire la migliore assistenza possibile: la missione di Esaote è ottenere immagini ecografiche estremamente chiare e di facile lettura, per garantire una diagnosi accurata, nel più breve tempo possibile, migliorando l'esperienza degli utenti nelle diverse applicazioni cliniche.

"Nel mondo dell'imaging e della diagnostica non invasiva l'innovazione è fondamentale", commenta Eugenio Biglieri, COO di Esaote. "Soprattutto ora che le strutture sanitarie sono sotto grande pressione, l'ecografia può dare un contributo importante, grazie all'assenza di radiazioni e all'approccio agile e utile nel point-of-care, caratteristiche queste che assicurano l'accessibilità. In questo scenario facilità d'uso e automazione sono i principali driver nell'adozione di queste tecnologie".

Completano il MyLab™X75 una connettività senza pari e strumenti di condivisione delle immagini, che facilitano chiaramente la gestione del sistema in questo difficile periodo di pandemia.

"La voce dei clienti e l'esperienza consolidata sono state al centro dello sviluppo del MyLab™X75", afferma Giovanni Altobelli, Global Marketing Product Manager, "ben consapevole che rendere più semplice l'imaging diagnostico a ultrasuoni è la nostra prima priorità: leggero e agile, ergonomico e silenzioso, produttivo ed ecologico, il nuovo sistema soddisfa perfettamente le esigenze cliniche odierne."

MyLab™X75 viene presentato venerdì 28 maggio 2021 con un esclusivo evento in streaming su diverse piattaforme. L'evento, parte del programma Esaote "Exploring the inside", è dedicato al tema dell'Esperienza. Saranno ospiti dell'evento personaggi illustri come l'alpinista professionista Hervé Barmasse ed emeriti esperti medici.

Esaote

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega attualmente circa 1.180 persone. Con sede a Genova e Firenze e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 100 Paesi nel mondo. www.esaote.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1518161/Esaote_MyLabX75.jpg Logo - http://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg