The Human Safety Net e Cisco insieme per la formazione dei rifugiati in Europa

• Grazie alla partnership tra Cisco e The Human Safety Net nuove opportunità di formazione per i rifugiati possono essere sviluppate nei Paesi in cui è attivo il programma Per le Start-up di Rifugiati.

• I contenuti della Cisco Academy sono a disposizione degli aspiranti rifugiati imprenditori e di quanti desiderano acquisire competenze che li aiutino a sviluppare la propria professionalità.

Trieste / Milano 26 maggio 2021– The Human Safety Net e Cisco hanno unito le proprie forze nell’ambito del programma per i rifugiati attualmente attivo in Italia, Francia, Germania e Svizzera. Lo scopo della partnership è di creare spazi e opportunità di formazione per i rifugiati che intendono creare una propria iniziativa imprenditoriale nei Paesi di accoglienza e aiutare coloro che sono alla ricerca di un impiego ad acquisire quelle competenze specifiche che li aiutino ad inserirsi nel mercato del lavoro.

Il programma Per le Start-Up di Rifugiati di The Human Safety Net e la Cisco Academy hanno trovato un terreno d’azione comune, dal grande potenziale, che già sta dando i primi frutti.

In Germania, a Monaco, The Human Safety Net e Cisco stanno infatti già collaborando con la ReDi School of digital integration nell’ambito di un programma di formazione per i rifugiati che vede il coinvolgimento anche di altre realtà tra le quali la municipalità di Monaco e Steelcase. Questo programma ha portato alla creazione di un Hub for Digital Education and Integration, pensato per offrire ai rifugiati quelle competenze in ambito digitale che hanno assunto un’importanza ancora maggiore nel corso dell’ultimo anno, quando l’emergenza da Covid-19 ha radicalmente cambiato il nostro modo di lavorare e reso necessarie nuove risorse e strumenti. Il metodo adottato si focalizza sulla collaborazione e sulla co-creazione e unisce lezioni in presenza e iniziative didattiche a distanza. Ad oggi sono stati coinvolti nel programma già più di mille studenti. Si sta già lavorando alla possibilità di replicare lo stesso modello anche negli altri Paesi in cui sono presenti i programmi per le Start-up di Rifugiati di The Human Safety Net, con partner locali diversi ma con gli stessi obiettivi e una comune strategia.

“Annunciamo oggi con soddisfazione la partnership tra The Human Safety Net e Cisco – ha affermato il Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola – La Fondazione è stata pensata fin dall’inizio come una rete aperta ad altre organizzazioni, aziende, fondazioni che condividano i nostri valori e il nostro desiderio di alimentare un movimento di persone che aiutano altre persone. La scelta di Cisco ci permette oggi di sviluppare nuove opportunità nell’ambito del nostro programma Per le Start-up d Rifugiati e di offrire supporto e contenuti a quanti, seppur in condizioni di vulnerabilità, desiderano realizzare le proprie aspirazioni imprenditoriali e diventare protagonisti nei Paesi che li hanno accolti”.

“Questo progetto incarna molto bene la nostra visione della tecnologia come strumento per creare un futuro inclusivo, offrendo nuove opportunità”, ha affermato Agostino Santoni, Vice Presidente, Sud Europa di Cisco. “È una collaborazione condivisa ai massimi livelli delle nostre aziende, sulla base di una comunanza di impegno, di cultura e di passione nel voler restituire valore alle comunità in cui operiamo. Il digitale è uno strumento che aiuta concretamente a immaginare un nuovo futuro e a esprimere le proprie potenzialità. Sono certo che con il supporto delle nostre tecnologie di collaboration The Human Safety Net possa crescere ancora di più e raggiungere il maggior numero possibile di persone”.

THE HUMAN SAFETY NET

The Human Safety Net è un movimento globale di persone che aiutano persone. La nostra missione è di liberare il potenziale delle persone che vivono in contesti di vulnerabilità, affinché possano trasformare le vite delle loro famiglie e comunità. I programmi di The Human Safety Net (per le Famiglie, per le Start-up dei Rifugiati e per i Neonati) danno supporto alle famiglie con bambini piccoli e integrano i rifugiati nella società grazie al lavoro. Per fare ciò uniamo le forze delle organizzazioni non governative e del settore privato in Europa, Asia e Sudamerica. Con il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, abbiamo sostenuto la digitalizzazione del settore no profit con un supporto finanziario e di creazione di competenze per i nostri partner. Siamo una rete aperta a lavorare assieme a società, aziende e fondazioni che condividano i nostri obiettivi. Il motore di The Human Safety Net è una fondazione istituita da Generali nel 2017 e attiva in 23 Paesi con una rete di 56 organizzazioni non governative partner.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 70,7 miliardi nel 2020. Con quasi 72 mila dipendenti nel mondo e 65,9 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. L’impegno per la sostenibilità è uno degli enabler della strategia di Generali, ispirata all’ambizione di essere Partner di Vita per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali.

CISCO

Cisco è il leader mondiale delle tecnologie che abilitano Internet. Cisco ispira nuove possibilità, re-immaginando le applicazioni, proteggendo i dati, trasformando le infrastrutture e dando alle persone gli strumenti per costruire insieme un futuro globale e inclusivo. Scopri di più suThe Network- EMEAR - Digitaliani: l’impegno di Cisco per la digitalizzazione del paese.