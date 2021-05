La partnership tra Cisco e Box si rafforza per potenziare e favorire la collaborazione sicura nel cloud

(Adnkronos) -

Le nuove integrazioni permettono di connettere i contenuti Box ai messaggi Webex

Milano, 25 maggio 2021 - Cisco Webex (NASDAQ: CSCO), fornitore leader di soluzioni di collaborazione in cloud, e Box, Inc. (NYSE: BOX), Content Cloud, hanno annunciato una nuova integrazione tra le due rispettive piattaforme tecnologiche, che permette ai clienti di lavorare in modo semplice, sicuro ed efficace in cloud. La nuova integrazione permetterà agli utenti di collegare una cartella Box all'interno della messaggistica Webex e qualsiasi contenuto condiviso nello spazio sarà aggiunto in modo sicuro alla medesima cartella Box. Inoltre, dal 10 maggio 2021, gli utenti possono accedere a Webex come app consigliata all'interno di Box e visualizzare Webex App Activity in Box Preview.

"Ci impegniamo costantemente per permettere alle persone di vivere esperienze di lavoro più piacevoli, coinvolgenti e inclusive, sia che si trovino seduti intorno a un tavolo o davanti a uno schermo con il loro team", ha dichiarato Jeetu Patel, Senior Vice President e General Manager Security and Collaboration di Cisco. " Poiché sempre più aziende stanno adottando modalità di lavoro ibrido, vogliamo che lavorare, collaborando con le persone, sia 10 volte migliore con Webex. La partnership e l'integrazione con Box è fondamentale per fornire questo tipo di esperienza, mantenendo allo stesso tempo la promessa di integrazione con le applicazioni più utilizzate dai nostri clienti".

"Siamo entusiasti dell'ampliamento della nostra partnership con Cisco e, allo stesso tempo, di evolvere e promuovere il lavoro sicuro nel Content Cloud", ha dichiarato Aaron Levie, co-fondatore e Chief Executive Officer di Box. "Insieme a Webex permettiamo ai dipendenti di collaborare in modo coerente internamente all'azienda e con clienti e partner da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Queste nuove integrazioni rendono l'esperienza Webex in Box ancora più sicura e fluida, garantendo che i contenuti e le comunicazioni non cadano nelle mani sbagliate".

Gli annunci di oggi permettono agli utenti di accedere e condividere in modo sicuro i contenuti in Box mentre collaborano con Webex. I team possono lavorare insieme in tempo reale, anche quando non possono essere fisicamente insieme in un ufficio. Inoltre, l'integrazione offre già la funzionalità di Box all'interno dell'App Webex in modo che gli utenti possano condividere, vedere in anteprima e aprire i file Box all'interno di Webex in modo sicuro.

Punti salienti dell’annuncio e dell’integrazione:

Connettere le cartelle Box a uno spazio Webex

In un ambiente di lavoro in continua evoluzione è importante, oggi più che mai, che i team siano in grado di lavorare efficacemente da qualsiasi luogo. Per facilitare ai clienti comuni l'accesso e la condivisione di contenuti Box in Webex, gli utenti Box e Cisco saranno in grado di connettere una cartella Box all'interno della messaggistica Webex, e qualsiasi contenuto condiviso nello spazio sarà aggiunto alla stessa cartella Box. Con Box come livello di contenuto predefinito per gli utenti Webex, i team possono facilmente collaborare direttamente all'interno di Webex.

Inoltre, la sicurezza e la conformità di livello enterprise di Box vengono applicate a tutti i contenuti di Box, anche quando sono visualizzati in Webex e in altre applicazioni di terze parti. La nuova integrazione sarà disponibile alla fine dell'anno.

Webex come app consigliata per Box

Nel corso dell'evento WebexOne 2020, Cisco ha annunciato ulteriori miglioramenti all'integrazione Box per Webex che permette la comunicazione face-to-face e la facile condivisione dei contenuti direttamente da Box. Le innovazioni presentate includono Webex come App consigliata in Box Preview, disponibile dal 10 maggio 2021.

Questa nuova integrazione permette agli utenti di iniziare o pianificare una riunione Webex e di condividere contenuti all'interno di uno spazio Webex - tutto senza lasciare Box. La nuova funzionalità migliora l'esperienza dei dipendenti supportando le aziende nella transizione verso un ambiente di lavoro ibrido.

Webex App Activity in Box Preview

Box App Activity offre agli utenti un'unica visione di ciò che sta accadendo nei loro file per tutte le app in Box Preview. Qualsiasi condivisione di contenuti Box in Webex si rifletterà anche in Box App Activity.

Ciò consente agli utenti di controllare dove si trova un contenuto e di come viene condiviso. Indipendentemente da dove si trovano i componenti del team, la nuova integrazione permette di lavorare insieme nel Content Cloud in modo semplice ed efficace.

Box Content Cloud offre alle imprese una piattaforma sicura per la gestione dell'intero percorso dei contenuti, mentre Webex fornisce soluzioni di collaborazione basate sul cloud per le riunioni e le chiamate video, la messaggistica, gli eventi e soluzioni per la customer experience come quelle per il contact center e dispositivi di collaborazione creati appositamente.

