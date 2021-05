AXA Italia torna in TV da orchestratore del percorso salute delle persone con un ecosistema di servizi unici e distintivi

(Adnkronos) -

AXA Italia sbarca nuovamente in TV con una campagna pubblicitaria dedicata alla Salute e si posiziona in maniera distintiva come orchestratore dell’intero percorso salute offrendo servizi unici e distintivi in ottica integrata e personalizzata, dalla valutazione dei sintomi online al supporto nella ricerca delle migliori strutture.

- Uno storytelling ironico, genuino e giocato sugli equivoci è il contesto che fa da sfondo alla campagna, firmata da Publicis Conseil e Publicis Italia, on air dal 23 maggio per 3 settimane sulle principali emittenti televisive e stampa e per 4 settimane sul web.

Milano, 24 maggio 2021. AXA come partner salute sempre al fianco delle persone per aiutarle ad orientarsi nel corso dell’intero percorso sanitario, dalla prevenzione alla cura, per guardare al domani con più serenità e fiducia, offrendo un ecosistema di servizi di valore, semplici e personalizzati, accessibili sempre e ovunque, grazie alla tecnologia e al digitale.

È questo l’insight della nuova campagna pubblicitaria del Gruppo assicurativo AXA Italia, on air dal 23 maggio per 3 settimane sulle principali emittenti televisive e su stampa e per 4 settimane sul web.

Protagonisti, i servizi innovativi di cui il Gruppo è pioniere sul mercato italiano, in grado di fare la differenza nei momenti che contano: la valutazione gratuita dei sintomi online, grazie all’intelligenza artificiale e all'affidabilità di un metodo scientifico, anche per chi non è cliente AXA, il consulto medico in videochiamata 24/7, con un medico generico o uno specialista, il supporto dedicato nella ricerca delle migliori strutture sanitarie e nella prenotazione, la consulenzapersonalizzata via chat con un farmacista, la consegna dei farmaci a domicilio e molto altro ancora.

Il tutto al centro di uno storytelling ironico e genuino, che punta a mostrare il valore di avere unaconsulenza medica digitale sempre disponibile e adatta alle diverse esigenze. Un racconto basatosul gioco degli equivoci, in cui una figlia immagina che dietro il comportamento a tratti sospetto del padre, possa esserci una relazione segreta.

La campagna, firmata da Publicis Conseil e Publicis Italia, prevede la presenza su TV, digital – con utilizzo di online video, DV360, You Tube e social - TV On Demand e stampa.

In particolare, la TV e il Digitale sono usati in modo fortemente complementare per amplificare la copertura e aumentare l’awareness di tutti i servizi AXA per la salute.

Letizia D’Abbondanza, Direttore Customer del Gruppo assicurativo AXA Italia: “Questa campagna, incentrata sul valore della famiglia e sul concetto di caring, evidenzia ancora una volta il ruolo di AXA, ossia proteggere ciò che veramente conta. Grazie a un ecosistema unico sul mercato di servizi salute a valore aggiunto, sempre disponibili quando e dove serve, dimostriamo concretamente cosa significa essere partner delle persone, restando al loro al fianco in ogni fase del percorso sanitario, dalla prevenzione alla cura, e continuiamo a posizionarci in maniera unica e distintiva nel settore assicurativo italiano”.

Per maggiori informazioni:corporate.axa.it