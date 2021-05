Al via le vendite di realme 8 5G, in promo di lancio per un periodo limitato

(Adnkronos) -

• Dal 18 al 20 maggio lo smartphone 5G più conveniente del segmento è disponibile a un prezzo scontato su Amazon e sul sito di realme

• Su realme.com gli auricolari Buds Q2 sono acquistabili a 24,99 euro, anziché 29,99 euro

Milano, 18 maggio 2021 — realme, il brand di smartphone a più rapida crescita al mondo, dà ufficialmente il via alle vendite di realme 8 5G con una promozione che, dal 18 al 20 maggio, interessa entrambe le versioni disponibili online sul mercato italiano.

realme 8 5G nella configurazione con 4 GB + 64 GB, è un’esclusivaAmazon e dal 18 al 20 maggio è acquistabile a 179 euro, anziché 199 euro.

Sempre dal 18 al 20 maggio, sia su Amazon che sul sito di realme la versione di realme 8 5G con 6 GB + 128 GB è in offerta a 229 euro, invece di 249 euro.

La configurazione con 6 GB + 128 GB è in vendita anche presso Euronics, Unieuro, Trony ed Expert a partire da 249 euro.

realme 8 5G è disponibile in Italia nelle colorazioni Supersonic Black e Supersonic Blue.Lo smartphone dispone del processore 5G MediaTekDimensity 700, realizzato con processo produttivo a 7 nm, che risulta il 28% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un processo a 8 nm, offrendo prestazioni elevate senza compromettere la durata della batteria. Quest’ultima è un’unità da 5000 mAh che si avvale della tecnologia Smart 5G Power Saving per garantire un’ottima autonomia, passando automaticamente da 5G a 4G quando necessario e agendo sull’ottimizzazione del sistema e delle app.

realme 8 5G ha un design sottile e leggero (185 grammi per soli 8,5 mm di spessore) e integra un display ultra fluido da 6,5”, con refresh rate di 90 Hz e luminosità massima di 600 nit. La scheda tecnica comprende anche una fotocamera frontale da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, una lente per ritratti in bianco e nero e un obiettivo macro da 4 cm.

Con tre slot per le schede, lo smartphone può ospitare contemporaneamente due SIM e una microSD per aumentare la memoria fino a 1 TB. Inoltre, realme 8 5G vanta una tecnologia di espansione dinamica della RAM (DRE – Dynamic RAM Expansion) per convertire all’occorrenza la ROM in RAM virtuale.

Buds Q2 in promozione a 24,99 euro

In occasione dell’arrivo sul mercato italiano, anche le nuove realmeBuds Q2 sono in vendita a prezzo scontato: dal 18 al 20 maggio sono acquistabili sul sito di realme a 24,99 euro, anziché 29,99 euro.

Disponibili in due colorazioni – Blue e Black – Buds Q2 vantano un design ergonomico e leggero, risultando confortevoli da indossare per tutto il giorno: un auricolare pesa infatti solo 4,1 grammi, meno di un foglio A4. realme Buds Q2 consentono di raggiungere 20 ore di riproduzione totale per ascoltare circa 400 canzoni o guardare 10 film con una sola carica. Inoltre, i nuovi auricolari TWS di realme garantiscono 120 minuti di riproduzione con soli dieci minuti di ricarica.

realme Buds Q2 si connettono istantaneamente allo smartphone e, grazie ai controlli touch intelligenti, basta un tocco per gestire la musica e le chiamate. Inoltre, grazie a una latenza di soli 88 ms in modalità Gioco, al driver dinamico da 10 mm con Bass Boost, al grado di impermeabilità di IPX4 e all’algoritmo ENC (Environmental Noise Cancellation) per cancellare i rumori ambientali durante le chiamate, realme Buds Q2 garantiscono un’esperienza senza compromessi in ogni situazione e momento della giornata.

Informazioni su realme

realme è un marchio tecnologico specializzato nella fornitura di smartphone e prodotti AIoT di alta qualità su scala globale. Il claim dell’azienda è "Dare to Leap" e fa appello alla capacità dei giovani di osare nell’utilizzare le ultime novità in fatto di tecnologia e design. realme è il settimo marchio di smartphone al mondo ed è stato riconosciuto come uno dei principali brand di telefonia secondo le statistiche di Counterpoint sulle spedizioni globali di smartphone nel terzo trimestre del 2020. Nel 2019, le spedizioni globali di smartphone realme hanno raggiunto i 25 milioni con un tasso di crescita su base annua dell'808%, rendendo l’azienda il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo per quattro trimestri consecutivi dal 2019 al secondo trimestre del 2020. realme è entrata in 61 mercati in tutto il mondo, tra cui Cina, Sud-est asiatico, Asia meridionale, Europa, Russia, Australia, Medio Oriente, Africa con una base di utenti globale di oltre 70 milioni.

