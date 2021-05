Camperis: azienda leader in Italia con ampia esposizione di camper nuovi ed usati

(Adnkronos) -

Modena, 17/05/2021- Con il passare del tempo sempre più persone decidono di acquistare un camper per organizzare al meglio le proprie vacanze in ogni periodo dell’anno. Se si è alla ricerca del camper giusto per le proprie esigenze allora non è possibile non visitare Camperis, azienda leaderdel settore in Italia che offre ai clienti una vasta scelta di camper usati enuovi . Camperis permette di toccare con mano o addirittura provare i camper in vendita, l’azienda infatti ritiene che per poter scegliere al meglio la propria casa su ruote è fondamentale avere un approccio pratico e manuale in modo da comprendere tutti i pro ed i contro del veicolo. Non tutti sanno che da anni ormai Camperis con circa 300 camper sempre disponibili possiede la più grande esposizione nel Paese delle migliori marche di camper, tutti in pronta consegna.

Perché scegliere Camperis

Sono diversi i motivi che possono indurre a scegliere Camperis. In primis, perché tratta solo ed esclusivamente le migliori marche, inoltre offre non solouna vasta scelta di camper usati di ottima qualità ma anche la doppia garanzia dell’usato. In parole povere, l’azienda offre non solo la garanziasul funzionamento meccanico del mezzo ma anche la garanzia sulle infiltrazioni d’acqua nello stesso. Un altro aspetto importante da prendere in considerazione è l’assistenza “Full Service”, Camperis infatti è l’unica azienda in Italia che effettua tutti gli interventi di assistenza direttamente in “casa”, ovvero all’interno delle due officine specializzate. È bene sapere inoltre che l’azienda numero uno in Italia nella vendita dei camper, non solo consegna in tutto il Paese i camper acquistati, ma si occupa anche del ritiro garantito del veicolo usato e, se si vuole, è possibile richiedere anche assistenza nella vendita dello stesso sui canali ufficiali dell’azienda. In poche parole, Camperis rappresenta il paradiso per tutti gli amanti del camper.

Dove sono le sedi di Camperis

Camperis possiede svariati sedi su tutta la penisola, se si ha intenzione di mettersi in contatto è possibile visitare la sede centrale ubicata a Modena, oppure visitare i vari camperis point presenti a Matera, Sassari e Torino. La sede di Udine invece si occupa solo ed esclusivamente di assistenza ai clienti. Ovviamente l’azienda possiede diversi canali di comunicazione che permettono ai clienti di poter visualizzare i camper in vendita direttamente dal computer o da altro dispositivo connesso alla rete.

Noleggio camper

Se si ha intenzione di organizzare una splendida vacanza on the road ma non si ha la possibilità di acquistare un camper, nuovo o usato, allora è possibile usufruire del servizio zipvana di Camperis. Grazie a zipvana è possibile noleggiare camper super attrezzati e di ultima generazione in modo da affrontare al meglio la vacanza. L’aspetto più importante è che non solo si può avere a disposizione un mezzo nuovo e performante, ma ci si può dimenticare della manutenzione, dell’assicurazione, della revisione e di tutte quelle incombenze che ruotano attorno alla proprietà di un camper. In poche parole, pensa a tutto Camperis, il quale permette di noleggiare diverse tipologie di camper, in modo da permettere ai clienti di poter individuare quello adatto al proprio portafogli ed alle proprie esigenze. Il tutto con pochi e semplici click sul sito ufficiale dell’azienda.

Trova il camper perfetto grazie a Camperis

Se l’obiettivo è quello di comprare un camper di qualità, oppure di noleggiare un camper superconfortevole per un determinato lasso di tempo, allora non poi non visitare le sedi di Camperis o il sito ufficiale dello stesso. L’azienda, infatti, ha sempre la soluzione perfetta per ogni cliente e per ogni desiderio.

Leonardo Villani

CAMPERIS SpA

Via Canaletto Nord, 1042 – S.S. 12 – 41100 Modena

info@camperis.it - officina@camperis.it

059 843014 - 059 842259