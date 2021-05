LimaCorporate annuncia la prima chirurgia con Piatto Tibiale in Trabecular Titanium del sistema Physica

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italy, 13 maggio 2021 /PRNewswire/ -- LimaCorporate inaugura una nuova era di collaborazione e innovazione con la prima chirurgia con Piatto Tibiale in Trabecular Titanium (TT) del sistema Physica.

Il 29 aprile il Dr. Ivan De Martino ha eseguito la sua prima chirurgia presso il Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli di Roma. Il Dr. De Martino è un chirurgo ortopedico, con esperienza e formazione internazionale (Hospital for Special Surgery – HSS, NY), specializzato nella ricostruzione protesica dell'articolazione e revisione protesica che lavora presso il dipartimento di Ortopedia diretto dal Prof. Giulio Maccauro. Prima di ricoprire la sua attuale posizione, il Dr. De Martino ha lavorato per sette anni presso l'Hospital for Special Surgery (HSS) di New York figurando tra gli sviluppatori clinici di questo impianto protesico.

Dopo la chirurgia, il Dr. De Martino ha commentato: "L'operazione è andata molto bene e son soddisfatto del risultato. La preparazione della componente tibiale è stata veloce e facile. La sensazione durante l'impatto della componente è stata buona, l'impianto si è posizionato bene e la fissazione era solida. Il paziente era un uomo giovane e sono sicuro che questo impianto protesico gli permetterà di ritornare ad una vita attiva."

Il Piatto Tibiale in TT, parte di Physica system, è stato disegnato da LimaCorporate in collaborazione con il Dipartimento di Biomeccanica di HSS, guidato dal Direttore Timothy Wright, PHD., e dal Direttore Sviluppo Prodotti Joseph Lipman. Con sede a New York, HSS è il più grande centro specializzato in medicina muscoloscheletrica e figura al primo posto tra i migliori ospedali del mondo secondo Newsweek.

"Gli ingegneri e i clinici di HSS sono stati entusiasti di prendere parte a questo progetto di sviluppo, collaborando a stretto contatto con i colleghi di LimaCorporate," ha affermato il Dr. Wright.

Tenendo in considerazione l'esperienza nel design di HSS, i 14 anni di innovazione nella stampa 3D e la storia clinica del Trabecular Titanium, il piatto tibiale Physica System è un Sistema all'avanguardia che permette a LimaCorporate di entrare nel mercato crescente degli impianti non cementati per l'artroplastica totale di ginocchio.

Il piatto tibiale in TT di Physica system è disegnato per offrire una soluzione volta a preservare l'osso, fornendo una fissazione biologica a lungo termine, se paragonata ai design cementati. Questo darà benefici ancora maggiori ai pazienti più giovani che conducono una vita attiva.

"Crediamo che l'uso del Trabecular Titanium contribuirà al progresso delle soluzioni non cementate per l'artroplastica totale di ginocchio, favorendo l'osteointegrazione e migliorando i risultati per i pazienti," ha affermato il Dr. Thomas Sculco, Primario Emerito di HSS e sviluppatore del Piatto Tibiale in TT.

Luigi Ferrari, CEO di LimaCorporate, ha commentato: "Il Piatto Tibiale in TT è un nuovo importante prodotto che va a completamento del sistema Physica e permetterà a LimaCorporate di approcciare un nuovo segmento di mercato nella protesica totale di ginocchio. Il Piatto Tibiale in TT rappresenta l'ennesima pietra miliare per la nostra azienda. Sono entusiasta. Sarà di ulteriore aiuto ai chirurghi per restituire l'emozione del movimento, the eMotion of Motion, ai loro pazienti."

A proposito di LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda ortopedica globale focalizzata su innovazione digitale e impianti personalizzati al servizio della cura del paziente. Le soluzioni tecnologiche e all'avanguardia sviluppate dall'azienda sono a disposizione dei chirurghi per migliorare l'esito operatorio su pazienti sottoposti a sostituzione articolare.

L'obiettivo principale di LimaCorporate è fornire ai chirurghi soluzioni ortopediche ricostruttive e su misura per migliorare la qualità della vita dei pazienti e restituire loro la gioia del movimento.

L'azienda ha sede in Italia e opera direttamente in oltre 20 paesi nel mondo. LimaCorporate offre impianti primari e di revisione per le grandi articolazioni e soluzioni complete per le estremità, inclusa la fissazione.

