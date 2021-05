Presentazione del libro “Anno zero d.C.” di Mariangela Pira.

(Milano, 12 maggio 2021) - Incontro con l’autrice

Mercoledì 19 maggio - Ore 17.00

Milano, 12 maggio 2021 - Si terrà mercoledì 19 maggio, in diretta web alle ore 17.00, il nuovo appuntamento con la rubrica Speakers’ Corner del Centro Studi Borgogna dedicato alla presentazione del libro “Anno zero d.C. I nostri soldi, i mercati, il lavoro, i nuovi equilibri internazionali dopo il coronavirus”, edito Chiarelettere, di Mariangela Pira (Giornalista Sky Tg24), con la prefazione di Massimo Galli (Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "Luigi Sacco" dell'Università di Milano).

Mariangela Pira sarà ospite di Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Come siamo cambiati dopo che il Covid-19 ha travolto le nostre vite? Che cosa accadrà alla nostra economia nel dopo Coronavirus? L'economia non è solo sigle, numeri, statistiche, provvedimenti finanziari e misure correttive. Servono la curiosità, la competenza e l'abilità divulgativa di una giornalista come Mariangela Pira per entrare davvero nel vivo del nostro tempo, l'Anno Zero dopo Covid, così nuovo e ricco di sfide.

Con il supporto di numerosi esperti del settore l'autrice - volto celebre di Sky Tg24 e punto di riferimento per l'informazione economica su social e podcast – racconta con un’analisi puntuale e circostanziata come sta mutando e muterà la nostra vita, il nostro modo di relazionarci con gli altri, lavorare, viaggiare, fare acquisti.

I dati sulle crisi economiche del passato mostrano quante altre volte siamo caduti e ci siamo rialzati maturando nuove prospettive sul futuro, ma anche come nel 2020 siamo finiti nella morsa assurda della pandemia, pur essendo lontani dalle condizioni economiche e igienico-sanitarie che favorirono la diffusione di epidemie come la peste o la spagnola. Oggi abbiamo gli strumenti per imprimere un cambiamento e una nuova direzione alla corsa sfrenata verso la crescita in cui ci accaniamo da decenni. Tutto sta nel saper leggere i fatti e tradurre in vita pratica teorie, cifre e statistiche, portando finalmente l'economia e la finanza ad altezza d'uomo.

Insieme all’autrice del libro, l’iniziativa si pone l’obiettivo di spiegare cosa sta accadendo oggi, cosa si potrebbe fare per diminuire il debito e migliorare la situazione economica del nostro Paese.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

