La leggenda del calcio Roberto Carlos diventa ambasciatore globale di Football for Friendship

MOSCA, 11 maggio 2021 /PRNewswire/ -- La leggenda del calcio della nazionale brasiliana e del Real Madrid, il campione del mondo e tre volte vincitore della Champions League, quest' anno è ambasciatore globale del programma sociale internazionale per bambini Football for Friendship (F4F) di Gazprom.

Roberto Carlos nel2002 ha vinto il campionato del mondo con la nazionale brasiliana. Con il Real Madrid ha vinto tre volte la UEFA Champions League. Nel 2020 è diventato per la prima volta ambasciatore globale di Football for Friendship.

Voglio augurare a tutti i partecipanti del programma sociale internazionale per bambini Football for Friendship di Gazprom buona fortuna! Football for Friendship è un emozionante progetto che offre alla generazione giovane l'opportunità di valorizzare al massimo il suo potenziale e di realizzare i propri sogni. Quest'anno Football for Friendship riunisce nuovamente giovani giocatori, giovani giornalisti e bambini di tutto il mondo con la passione per lo sport e la voglia di partecipare ad un'avventura indimenticabile.

"Con la sua fama e la sua popolarità Roberto Carlos contribuirà anche quest'anno ad entusiasmare un numero ancora maggiore di persone, soprattutto giovani per il nostro progetto e a motivarle a partecipare", ha spiegato Vladimir Serov, Global Director di F4F.

La nona stagione di Football for Friendship si svolgerà dal 14 al 29 maggio 2021 in forma digitale. Giovani giocatori tra i 12 e i 14 provenienti da 211 paesi formeranno 32 squadre amichevoli, per partecipare all'e-Championship di Football for Friendship di F4F 2021. Il campionato verrà trasmesso sulla "F4F World", il simulatore di calcio disponibile gratuitamente in 27 lingue per MS, Apple MacOS, Android e iOS.

Giovani giornalisti informeranno presso il centro stampa internazionale per bambini sugli avvenimenti della nona stagione di Football for Friendship e condivideranno con i loro colleghi i valori più importanti del programma: Amicizia, uguaglianza, lealtà, salute, pace, dedizione, vittoria, tradizioni e onore.

Anche questa volta i partecipanti di F4F vogliono aggiudicarsi un GUINNESS WORLD RECORDS™.

Cos'è Football for Friendship:

F4F nasce nel 2013. Il programma è organizzato da Gazprom e sostenuto da FIFA, UEFA e ONU. Le otto edizioni precedenti del programma hanno visto la partecipazione di 15.000 ragazzi e bambini provenienti da 211 paesi e regioni diverse. Nel 2020 fFootball for Friendship ha avuto per la prima volta luogo online su una piattaforma sviluppata appositamente.

https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

