SNAI – Serie A: Juve, quote da riscatto Inter ancora lanciata, l'«1» con la Roma a 1,65

(Milano 10 maggio 2021) - Bianconeri nettamente favoriti in casa del Sassuolo, malgrado l’ultima sonora sconfitta contro il Milan. Con lo scudetto già ampiamente conquistato, l’Inter punta a battere anche la Roma che invece si gioca ancora un posto in Europa. Per il Milan il segno «2» a Torino è dato a 1,87.

Milano, 10 maggio 2021 – Uscita a pezzi dallo scontro diretto con il Milan, la Juventus tenta di rimettersi in corsa per la Champions mercoledì sera, nel turno infrasettimanale. La trasferta di Reggio Emilia è però una delle peggiori che potesse affrontare in questo momento: il Sassuolo ha vinto cinque delle ultime sei partite, pareggiando solo con l'Atalanta, ed è in piena caccia di un posto in Europa League. La scelta degli analisti di SNAI è tuttavia netta in favore dei bianconeri, il cui successo è dato appena a 1,65, mentre il segno «1» sale fino a 4,75 e il pareggio viaggia a 4,25. I precedenti del resto sono eloquenti: in 15 incontri giocati contro il Sassuolo, la Juventus ha ottenuto 11 vittorie e 3 pareggi. Al Mapei Stadium il bilancio è di 4 successi bianconeri, due pareggi e una vittoria emiliana.

Il match clou di questo 36° turno doveva essere Inter-Roma, depotenziato però sia dal titolo già conquistato dai nerazzurri, sia dalla deludente posizione in classifica della Roma. Le quote non lasciano molte chance alla squadra giallorossa, chiamata a difendere il suo settimo posto dall'assalto del Sassuolo: il segno «1» nerazzurro si gioca a 1,65, il pareggio di Fonseca vale 4 volte la scommessa, il «2» è a 4,75.

È tornato a volare il Milan di Pioli, che in casa del Torino ha l'occasione per consolidare una piazza Champions che prima del match con la Juve sembrava a forte rischio. Per gli esperti SNAI si tratta di un match da «2», anche se il gap tra le due squadre non appare molto ampio: la vittoria rossonera si gioca a 1,87, mentre l'«1» del Toro, che nelle ultime 7 partite ha perso solo una volta, con il Napoli, è dato a 3,75. Al tecnico granata Nicola non dispiacerebbe neanche un pareggio, dato a 4,00.

Va a gonfie vele il Napoli, con 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 gare. Gli azzurri hanno ormai completato la rimonta Champions e giocano da favoritissimi il match interno con l'Udinese, con l'«1» a 1,30. L’impresa dei friulani al ‘Maradona’ paga 11 volte la posta. In lotta per un posto tra le prime quattro c’è anche e soprattutto l’Atalanta, a quota 72 punti come il Milan: quota rasoterra per i bergamaschi, vittoriosi a 1,18 contro il Benevento. Agli uomini di Inzaghi, sconfitti dal Cagliari nell’ultimo turno, serve un «2» che si gioca a 15,00 per provare a risalire dal terzultimo posto. Infine, proprio il Cagliari parte leggermente avanti nella sfida interna contro la Fiorentina: il quinto successo nelle ultime sei gare per i sardi è dato a 2,60, mentre i viola si assestano su una quota di 3,10.

