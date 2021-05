Nicola Carabellese, Amianto Svelato: il Bestseller su come ottenere un indennizzo per malattie da amianto

(Adnkronos) - Milano, 10 maggio 2021 – Secondo i dati attuali, ogni anno sono ben 6.000 gli italiani che perdono la vita per via di malattie riconducibili all’esposizione all’amianto. Stiamo parlando di una cifra assolutamente significativa che equivale a ben 15 morti al giorno. A distanza di quasi 30 anni dalla Legge 257/1992 che ha vietato l’utilizzo di tale materiale nel nostro Paese, sono ancora troppe le persone che non solo muoiono, ma che si ammalano di mesotelioma pleurico e di altri tumori polmonari, tutti determinati dall’amianto.

Per tutte quelle persone che stanno soffrendo a causa dell’esposizione a questo materiale e per tutte quelle famiglie che vogliono far valere i diritti, esce oggi il libro di Nicola Carabellese “Amianto Svelato. Come Ottenere Un Indennizzo Per Malattie Da Amianto A Costo Zero” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire qual è la strada giusta da seguire per ottenere un risarcimento per i propri cari.

“Con il mio libro voglio esortare tutti i parenti delle vittime dell’amianto a credere nella giustizia e a far valere i propri diritti” afferma Nicola Carabellese, autore del libro “È pensando a persone come mio padre, a cui è toccata questa sorte drammatica, che ho deciso di scrivere questo libro. Persone che nel lavorare sono andate incontro al proprio destino, inconsapevoli di ciò che gli sarebbe toccato. Affinché il loro sacrificio non sia stato vano”.

Secondo Carabellese, trasformare il dolore della perdita di un proprio caro in uno strumento di forza per far valere anche a distanza di anni i propri diritti, è possibile. Dopo aver appreso le informazioni contenute in questo libro, come afferma lo stesso autore, il lettore avrà finalmente le idee chiare su come ottenere un adeguato ristoro economico. Affidandosi infatti a professionisti del settore come lo stesso Carabellese, non solo sarà possibile fare finalmente giustizia in sede processuale ma anche ottenere un risarcimento a costo zero per la perdita subita.

“A fronte della storia personale dell’autore, ciò che trapela dal suo libro è la sua ferma volontà di essere realmente d’aiuto alle famiglie di tutte quelle persone che hanno avuto a che fare con malattie riconducibili all’esposizione all’amianto” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “A fronte del dolore subito, molte famiglie sono generalmente portate a non avviare procedimenti legali per via di tutta una serie di timori. Carabellese dimostra invece che fare giustizia e ottenere il giusto risarcimento è possibile: tutto sta nel sapere esattamente come fare”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno e alla sua casa editrice perché sono rimasto piacevolmente colpito dalla determinazione che trasmette quando svolge il proprio lavoro” conclude l’autore. “Il suo staff mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale, a partire dalla stesura del manoscritto fino alla sua conseguente pubblicazione”.

Il Dott. Nicola Carabellese nasce a Napoli nel giungo 1975, da una famiglia con forti tradizioni marinare. Dopo aver conseguito il diploma presso l'istituto Tecnico Nautico di Procida, prosegue gli studi laureandosi in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli. Nel 2009 subisce la tragica perdita dell'amato padre Michele per un tumore provocato dall'esposizione all'amianto presente sulle navi dove lavorava. Il drammatico evento lo segna così profondamente da far maturare in lui un desiderio di giustizia e di rivalsa. La sua ragione di vita diventa quindi la difesa delle vittime dell'amianto e dei loro familiari, tanto da fondare una ONLUS a loro tutela: l’APIN (Asbestos Personal Injury - Network Vittime Amianto). Il suo motto? Un giorno senza sorriso è un giorno perso. Sito web: http://www.brandicarabellese.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dal Corriere e da Forbes “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e ha aiutato oltre 700 Autori a pubblicare un libro sui temi dello sviluppo personale e professionale, anche in selfpublishing. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it