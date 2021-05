Grisbì: “Primo amore”, la nuova Limited Edition all’insegna della nostalgia

(Adnkronos) -

Verona, 10 maggio 2021. Il Primo Amore” non si scorda mai: ricordi densi di passione, luoghi magici e forti emozioni. Momenti custoditi gelosamente nella nostra memoria che diventano l’ispirazione per la nuova Limited Edition dell’estate 2021 di Grisbì. Una novità al gusto crema al latte, nocciola e cioccolato bianco, conditi con un pizzico di nostalgia.

Grisbì, l’iconico biscotto ripieno del Gruppo Vicenzi, sceglie “Primo Amore” come nome per questa nuova edizione estiva, che va ad aggiungersi a una rosa di gusti composta da Cioccolato, Nocciola, Limone, Cocco, Pistacchio e Wild. Come “le petit morceau de madelaine” vuole risvegliare, attraverso un piccolo morso ripieno di crema al latte, nocciole e cioccolato bianco e un pizzico di nostalgia il ricordo di quelle sensazioni.

Testimonial di eccezione sono Massimo Ciavarro e il figlio Paolo. Figura simbolo delle estati adolescenziali raccontate nelle pellicole del cinema italiano ispirate agli Anni ’60 il primo. Il secondo, come il padre negli anni ’80, è idolo delle teenager. La coppia sarà protagonista di una campagna di comunicazione molto ricca che integrerà la Tv lineare con i canali Discovery e la Tv On Demand con RaiPlay, Mediaset Play e Sky Go presidiando l’evento sportivo dell’anno: gli Europei di Calcio, senza dimenticare Social e Influencer.

“Grisbì rappresenta nella sua duplicità, il biscotto croccante dal cuore morbido, il trait d’union perfetto per unire due mondi, rappresentati secondo noi da Massimo e Paolo Ciavarro. – commenta il Direttore Marketing e Comunicazione Cristian Modolo -. La scelta di coinvolgerli come padre e figlio ci offre l’opportunità di mettere in comunicazione due generazioni che sono distanti e molto diverse ma che si riuniscono nel sentimento della nostalgia e della dolcezza”.

“Siamo davvero entusiasti di aver preso parte alla nuova summer edition di Grisbì – spiega MassimoCiavarro –. Rivivere sul set dello spot, insieme a mio figlio Paolo, le atmosfere di “sapore di mare” mi hanno fatto emozionare”.

Il Gruppo Vicenzi, nel 2010, decise di lanciare la Grisbì Summer Edition, che invita ad un consumo del prodotto fresco da frigo: un percorso che ha visto, in questi 11 anni, triplicare le vendite con l’80% dei consumatori che dichiara di essere in attesa, ogni anno, di un nuovo gusto proposto in edizione limitata. Una platea di consumatori ormai consolidata, Grisbì registra per ogni edizione un importante successo e accresce di volta in volta la sua fan base.

