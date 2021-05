Grandi aperture panoramiche con i sistemi scorrevoli in PVC di Oknoplast

(Adnkronos) -

Milano, 10 maggio 2021. E’ finalmente arrivato il momento di aprire le finestre, lasciarsi avvolgere dalla brezza primaverile, ammirare i colori di una natura rigogliosa o godere del panorama della città. E con i sistemi scorrevoli di Oknoplast tutto questo diventa ancora più piacevole e invitante.

PSK e HST sono due sistemi di apertura scorrevole in PVC che consentono di creare un tutt’uno tra spazio abitativo interno e affaccio esterno, favorendo la massima continuità tra gli ambienti. Un’ampiezza di superficie che permette di vivere un’esperienza immersiva e davvero coinvolgente, che si tratti di un’apertura verso la terrazza o verso il giardino.

Gli alzanti scorrevoli HST sono la soluzione perfetta per chi desidera una porta finestra di design, particolarmente indicata per quelle strutture architettoniche più moderne nelle quali le dimensioni delle vetrate non sono limitate da muri portanti, pilastri o impianti. Con il sistema HST, infatti, è possibile realizzare aperture a 2 o 4 ante che possono raggiungere fino a 6 mt di ampiezza.

A differenza delle tradizionali porte balcone, che per via dell’apertura a

battente richiedono maggiore spazio a disposizione, le ante del modello HST prevedono un sistema di movimentazione che le fa scorrere parallelamente in modo fluido e silenzioso, grazie alla semplice pressione di un dito.

HST è inoltre dotato di una comoda maniglia a filo del profilo che consente l’apertura anche dall’esterno, senza influire sul design pulito e minimal che lo contraddistingue.

Infine, la soglia ribassata di soli 2,5 cm di altezza rende agevole il passaggio dall’interno all’esterno e - oltre ad assicurare un perfetto isolamento termico - è impermeabile all’acqua.

Un’altra soluzione firmata Oknoplast per realizzare grandi aperture è il sistema PSK, il traslantescorrevole pensato innanzitutto per essere versatile, performante e pratico. Adattabile a diversi profili di finestre Oknoplast, consente l’apertura sia a scorrimento sia a ribalta, per una soluzione di porta finestra efficiente in termini di risparmio energetico oltre che estremamente sicura: è infatti possibile personalizzare PSK con l’equipaggiamento antieffrazione fino a raggiungere la classe di sicurezza RC2.

Ma non solo: le elevate performance isolanti e acustiche sono caratteristiche altrettanto significative di questa soluzione scorrevole, con la quale si possono realizzare sia porte sia finestre.

Il sistema PSK può essere realizzato con i profili Prolux, Platinum Plus, Prolux Evolution, Winergetic Premium, Winergetic Premium Passive, Squareline e Prismatic. Qualunque sia il profilo scelto, PSK può essere decorato anche con le inglesine per soddisfare gli ambienti più classici.

Anche i sistemi PSK e HST, come tutti i serramenti firmati Oknoplast, sono ampiamente personalizzabili in termini di finiture. Per entrambi i modelli sono disponibili tonalità classiche, opache, metallizzate ed effetto legno; l’opzione bicolore consente inoltre di rispondere positivamente a qualsiasi esigenza in termini di stile legata alla facciata.

Grazie alle soluzioni scorrevoli di Oknoplast è possibile vivere a pieno i vantaggi della bella stagione e ottimizzare al meglio gli spazi negli ambienti domestici!

