Turismo, De Gasperis (Istituto Obor): "Repubblica San Marino entri da protagonista nell'anno Turismo e Cultura Italia-Cina"

(Roma, 7 maggio 2021) - "La Bri non rappresenta solamente un accordo commerciale. Ma è uno strumento di pacificazione e tessitura di rapporti culturali, prima ancora che economici. Esattamente lo stesso spirito che ha sempre contraddistinto l'amicizia tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Popolare Cinese, in questi cinquanta anni di rapporti diplomatici arricchiti nel tempo da accordi chiave nel campo della cooperazione istituzionale, economica e culturale e da visite bilaterali, ufficiali e private da parte delle rispettive istituzioni". Lo ha dichiarato il presidente dell'Istituto Italiano Obor, Michele De Gasperis, intervenendo alle celebrazioni per l'anniversario delle relazioni ufficiali tra San Marino e Cina.

"Come Istituto Italiano Obor, crediamo pienamente nella finalità di riavvicinamento e cooperazione operata dalla Belt and Road. E, per questo, non possiamo che aderire con convinzione alle celebrazioni per l'anniversario delle relazioni ufficiali tra San Marino e Cina. E con la stessa convinzione auspichiamo che le autorità della Repubblica di San Marino decidano di essere parte attiva dei prossimi appuntamenti nell'agenda turistico-culturale".

"A partire dall’Anno del Turismo e della Cultura Italia Cina del 2022. In cui anche San Marino, la Repubblica più antica del mondo, dovrà trovare uno spazio con la propria dimensione culturale, elemento di forte attrattiva turistica per i viaggiatori cinesi. Un'occasione che potrà sviluppare ulteriormente il Piano strategico per il turismo di San Marino, valorizzando il suo ruolo come polo attrattivo del territorio e stimolando la sua vocazione ricettiva" ha concluso De Gasperis. L'evento si è svolto alla presenza dell’Ambasciatore cinese Li Junhua e prevede un programma di iniziative istituzionali coordinate delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, Istruzione e Cultura, Industria, Turismo dei rispettivi Paesi, in collaborazione con l'Istituto Confucio e l'Associazione di Amicizia San Marino – Cina.

Ufficio stampa Istituto Italiano Obor