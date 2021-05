SNAI – Serie A: Juve-Milan, sfida Champions. Il pronostico è tutto bianconero ﻿

(Adnkronos) -

I padroni di casa favoriti all'Allianz Stadium: l'«1» paga 1,75. Atalanta, quota rasoterra a Parma. La vittoria esterna del Napoli a La Spezia a 1,50.

Milano, 7 maggio 2021 – La Juventus non può immaginarsi fuori dalla Champions League, e nello scontro diretto con il Milan è forse tra le due quella che ha più da perdere. Gli analisti di SNAI vedono gli uomini di Pirlo favoriti nella sfida di domenica sera: l'«1» è offerto a 1,75. Partita in salita per i rossoneri, che vedono il «2» a 4,50. Il pari è ritenuto non molto probabile e dato a 3.85. Juve-Milan è anche Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic. Se il portoghese continua a tenere una media gol ragguardevole, per lo svedese è stata una primavera complicata, tra infortuni e pochissime reti. CR7 è il marcatore più atteso a 1,75, Ibra viene preceduto anche da Alvaro Morata a 2,25. La quota di Zlatan è 2,50 assieme a Paulo Dybala, segnale che la Juventus è vista decisamente avanti rispetto agli avversari. Anche l'attacco rossonero potrà dire la sua: il Goal si gioca a 1,55, nettamente più in basso del No Goal offerto a 2,30.

Inter, festa da «1» fisso - L'Inter campione d'Italia non ha più niente da chiedere a questa stagione. I nerazzurri dovranno accontentarsi di celebrare il diciannovesimo scudetto tra le mura amiche ma con gli spalti deserti. L’aria di festa però non impedisce che la squadra di Conte sia favoritissima nella gara di domani con la Sampdoria, a 1,47, mentre il «2» è quotato 6,25, con il pari a 4,75.

Parma a 13 - L'Atalanta ha vita facile in questo turno, e può approfittare dello scontro diretto Juve-Milan per staccare almeno una delle due squadre al secondo posto. La Dea fa visita al Parma già retrocesso e vede da vicino la vittoria, a 1,28. Più che improbabile un colpo di coda emiliano, dato a 13 volte la posta, anche il pari rimane poco più che un miraggio a 7,75. Incontro sulla carta più complicato per il Napoli in casa dello Spezia, ma il successo esterno è comunque a bassa quota, 1,50. La vittoria dei liguri, in piena lotta salvezza, paga 6 volte la posta. Anche il pari è piuttosto complicato per lo Spezia, ed è visto a 4,50.

